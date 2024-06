Exponen en ‘La Mañanera’ a influencer que despidió a empleada por “chaira” tras votar por Sheinbaum

Ana Elizabeth García Vilchis, responsable de la sección ‘¿Quién es Quién en las Mentiras de la Semana?’ en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), expuso un caso de clasismo durante su intervención el miércoles 12 de junio. En esta ocasión, presentó el video de un influencer que despidió a su empleada del hogar por haber votado por Claudia Sheinbaum Pardo en las recientes elecciones del 2 de junio.

¿Elecciones del 2 de junio dejaron ver actos de clasismo entre mexicanos?

García Vilchis compartió un fragmento de video del influencer Alex Baqueiro, en el cual este confiesa haber despedido a su empleada doméstica tras enterarse de que votó por Sheinbaum Pardo, candidata de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena); aunque no ha sido el unico caso, pues algunos mexicanos mostraron su clasismo al asegurar en redes sociales que los simpatizantes de este partido político son “pobres”, “chairos” y personas con un “nivel socioeconómibo bajo”.

“Queremos mostrarles algo que es un botón de muestra del clasismo que se desbordó en la elección. Durante el proceso electoral vimos cómo la oposición y sus voces mostraron su racismo en radio, televisión, periódicos impresos y digitales, comentaristas y todólogos en las redes sociales. Estos que viven en otro México están muy molestos con el resultado... que decían que hay voto oculto para la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum”, comentó Vilchis.

Influencer Alex Baqueiro llama “chaira” a su empleada

En el video, Baqueiro relata que decidió despedir a la mujer que le ayudaba a limpiar la casa por sus inclinaciones políticas. Según sus palabras, la empleada, a quien describió como “súperultramega chaira”, venía una vez por semana y recibía un pago de 450 pesos. Sin embargo, Alex decidió despedirla debido a su enojo por el resultado electoral y su preocupación por el futuro económico bajo el próximo gobierno.

“La señora que limpia mi casa, por ejemplo, se va a oír cul... no quiero que me tomen a mal, eh... súperultramega chaira, viene una vez por semana y le pago un retroactivo de 450 pesos, pero yo estaba tan encabrona..., que el lunes que vino le dije: ¿sabes qué? ya no se va a poder... ¿sabes qué? que por cómo vienen las cosas necesito lana, porque se viene feo el gobierno y ni modo. Se oye cul... y me escucho cul... pero también, la tira se rompe de lo más delgado y hay que sentir un poco de rigor, sobre todo a la gente que es chairo”, dijo el influencer en el video.

Durante la conferencia, García Vilchis señaló que este acto no solo representa un despido, sino una forma de discriminación basada en las preferencias políticas de la empleada. Criticó la justificación del influencer, quien argumentó que necesitaba ahorrar dinero debido a las previsiones negativas sobre el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum.

Vilchis destacó cómo la oposición y sus voces mostraron racismo y clasismo a lo largo del proceso electoral, lo cual quedó evidenciado en diversas plataformas, desde radio y televisión hasta periódicos impresos y digitales; enfatizó que aquellos que viven en “otro México” están molestos con el resultado electoral y que han mostrado desprecio hacia el “México real”, ignorando a la gente común y corriente.

Comentó que, después de la contienda del 2 de junio, algunos seguían muy enojados, incluyendo a este sujeto que se grabó declarando que despidió a su trabajadora del hogar por ser “chaira” y haber votado por Sheinbaum.

“Este sujeto que se grabó, declarando que despidió a su trabajadora del hogar por chaira, por haber votado por la entonces candidata Claudia Sheinbaum... Este personaje justifica el despido porque tiene que ahorrar dinero porque se viene algo muy feo y ni modo, la despidió por una cuestión de discriminación, por ser chaira”, aseguró Ana Elizabeth.

“¡Ni que me pongan mil veces me van a intimidar!”: Alex Baqueiro responde a críticas en ‘La Mañanera’

La crítica de García Vilchis se centró en la discriminación implícita en las acciones de Baqueiro, quien despidió a su empleada justificando la decisión con la necesidad de ahorrar dinero ante un futuro económico incierto. Comparó esta situación con predicciones anteriores de la oposición, como la creencia de que el dólar subiría drásticamente con la presidencia de López Obrador, lo cual no ocurrió.

Por su parte, el influencer respondió a las críticas que le hizo Ana Elizabeth durante la conferencia de Andrés Manuel este miércoles, argumentando que su acto no fue clasista ni racista, haciendo referencia a que “quien vende su voto” a Morena, no es una persona en la que él pueda confiar.

“Salí en la misa dominical, sabía que tarde o temprano pasaría. Oye @lopezobrador_ en vez de estar linchando ciudadanos desde tu palacio, deberías usar ese espacio para atender a las madres buscadoras. ¡Ni que me pongan mil veces me van a intimidar! Y lo sostengo, y te lo digo en tu horrible cara, nadie que vende su voto entra a mi casa. No es clasismo ni racismo, no ninguna de las palabras que haces que tus fanáticos digan cómo loros, es por qué no son personas de fiar”, dijo.