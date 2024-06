Descubre cómo acceder a los ‘Me gusta’ en X tras su desaparición

Si te metiste a stalkear a tu crush o a tu ex y no te apareció en su perfil la sección “Me gusta”, no te asustes, no es porque se dio cuenta, simplemente son algunos de los cambios que está haciendo Elon Musk en la red social X, antes conocida como Twitter. Aquí te explicamos cómo ver los ‘Likes’ en tu perfil.

Miles de usuarios en todo el mundo se preguntaron si había una falla en la red social, haciendo tendencia la palabra “Likes” en Estados Unidos y la frase “Me gusta” en México por la misma razón, pero aún hay esperanza para poder verlos...

La red social X implementó un cambio drástico que sorprendió a los usuarios, pues eliminó la sección “Me gusta” de todas las cuentas por motivos de privacidad. Ahora, si un internauta ingresa a un perfil, ya no podrá ver los likes de ese usuario. Sin embargo, en su propia cuenta, cada usuario podrá ver sus propios likes ingresando a su cuenta.

“Ahora los ‘Me gusta’ son privados para todos con el fin de proteger mejor tu privacidad. Si le das Me gusta a más posts, tu cronología ‘Para ti’ será mejor”, fue el mensaje que envió X a cada usuario de la red social.

Adicionalmente, la cuenta de actualizaciones de X (Engineering/ @XEng) informó que a partir de hoy, 12 de junio, los “Me gusta” son privados para todos.

La actualización asegura que darle me gusta a más publicaciones mejorará tu línea de tiempo ‘Para ti’, y aún podrás ver las publicaciones que te hayan gustado; además el recuento de “Me gusta” y otras métricas de tus propias publicaciones seguirán apareciendo en las notificaciones.

Lo que no le está gustando a los usuarios mexicanos -y a lo s de todo el mundo-, es que ya no podrás ver a quién le gustó la publicación de otra persona, aunque el autor de la publicación sí podrá ver a quién le gustaron sus publicaciones.

Este cambio ha generado dudas y fuertes críticas hacia la red social X y hacia Elon Musk. Desde que tomó el control y eliminó el nombre de Twitter, la mayoría de los usuarios han estado inconformes con las decisiones tomadas por el magnate.

“Esta decisión es tan horrible como cuando quitaron el fav para agregar el like o le cambiaron el nombre de twitter a X”, “Lo mas gracioso es que los rts si puedes verlos, pero los mgs no, esto es muy absurdo”, y “Muy bien eso hará que haya contenido de calidad en 𝕏”, fueron algunos comentarios de los usuarios en la red social.