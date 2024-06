Trabajadoras domésticas exigen ingreso por entrada principal a conjunto residencial

Trabajadoras domésticas que laboran en el conjunto residencial Jardines de Versalles, de Saltillo, Coahuila, se manifestaron al fastidiarse de las largas caminatas que deben hacer para ingresar a la colonia, pues por órdenes de una vecina se les prohibió acceder por la entrada principal y ahora tienen que trasladarse dos kilómetros bajo el sol abrasador hasta la entrada de servicio.

Denunciaron que desde diciembre se les empezó a negar la entrada por la avenida José Narro Robles, que es donde las deja el transporte público, por lo que deben caminar alrededor de dos mil metros hasta la parte posterior del conjunto habitacional, por una vialidad en donde no hay ni un solo árbol para protegerse del Sol y de las temperaturas superiores a 30 grados.

La mayoría de ellas son mujeres de edad avanzada que, aunado a problemas de salud o malestares que tienen, deben emprender la larga caminata por un par de vecinos inconformes con que usen la entrada “exclusiva” para residentes, informó Zócalo.

“Esta es la entrada principal, aquí nos deja la pesera, aquí es la parada, por allá nos agarra todo el Sol, a la salida igual, andamos ya bien mal de la caminata, no es justo. Somos gente, no se crean que estamos al cine, algunas tenemos problemas de rodilla y ahora con la caminada, llegamos agarrar escoba y trapeador, no a sentarnos”, narró una de ellas.

Los responsables fueron identificados como María Eugenia Sánchez y el “presidente de la primera sección” fueron quienes ordenaron a la administración negar el paso al personal del servicio por la entrada que está en José Narro Robles, situación que también han padecido algunos visitantes.

Sin embargo, algunos vecinos se han solidarizado con las trabajadoras y acuden por ellas a la entrada donde las deja el transporte público para que ingresen con ellos, pero no siempre es posibles porque sus actividades no siempre se los permiten.

“¿Esto qué es? ¿Nada más porque la señora dice? Ella es dueña de su casa, no de todo el fraccionamiento, si esto no se arregla aquí le vamos a dar para adelante hasta donde se logre, nos sentimos discriminadas, somos personas”, añadieron.