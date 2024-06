Enrique Graue, exrector de la UNAM, señalado por defraudación fiscal

La Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) al exrector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, por una supuesta defraudación fiscal de 308 mil 135 pesos, correspondiente al impuesto sobre la renta de 2018.

Esta sería la primera vez que la FGR llevaría a cabo una investigación contra un rector de la UNAM, al menos por un delito de naturaleza económica.

Enrique Graue Wiechers. El rector mencionó cuál es el compromiso de la UNAM. (Galo Cañas/Cuartoscuro)

El organismo de la Secretaría de Hacienda presentó una querella porque asegura que durante 2018 Graue Wiechers declaró ingresos de 7 millones 229 mil 104 pesos, pero en realidad sus ingresos fueron de 8 millones 109 mil 493 pesos.

De acuerdo con el documento al que tuvo acceso el Grupo Reforma, la investigación de la Procuraduría Fiscal contra el exrector fue iniciada con “información ciudadana” que recibió dicha autoridad, es decir, con una denuncia anónima, y no con una auditoría o procedimiento de comprobación fiscal, como lo exige la ley en la materia.

Procuraduría Fiscal de la Federación

La denuncia refiere la existencia de un posible hecho delictivo de naturaleza fiscal, que podría derivar en la omisión de contribuciones en perjuicio del fisco federal. Enrique Graue fue rector de la UNAM de 2015 a 2023. En el último año de su gestión fue objeto de críticas. Fue sucedido por Leonardo Lomelí.