¿Marea Rosa se convertirá en partido político? Rompe el silencio y acaba con las especulaciones

El pasado 2 de junio se llevaron a cabo las elecciones más importantes de México, resultando ganador nuevamente Morena. La Marea Rosa afirmó que no es ni será un partido político, porque el partido que los representa son las causas, el partido es México.

A través de un comunicado, la organización menciona que, ante la intromisión política que se venía observando durante el actual Gobierno, los ciudadanos pasaron a la acción y la Marea Rosa surgió en la escena pública.

“Hoy la Marea Rosa es un movimiento social donde los ciudadanos encontraron un espacio para alzar la voz frente a un gobierno que no escucha, no dialoga y no quiere construir de la mano de toda la población”, indica la organziación.

Ante los resultados de la pasada elección federal, este evento los ha llevado a reflexionar, aprender y mejorar. También a exigir y actuar para salvaguardar la democracia, las libertades, y para abordar la pobreza, la desigualdad, la violencia y la injusticia.

Marea Rosa Zócalo

¿Que viene para la Marea Rosa?

En los próximo meses para la organización será exigir que se aclare las irregularidades de la jornada electoral y que se solvente las impugnaciones; combatir la sobre-representación, que constituye un fraude a la Constitución; defender la República en la división de poderes y las libertades que pretende vulnerar el Plan C; exigir un presupuesto 2025 para que nadie se quede atrás, y defender la Suprema Corte y la división de poderes, mediante la selección de un Ministro o Ministra profesional y libre de sujeciones partidistas.

Buscan conformar partido político nacional

La Marea Rosa, conformada por seis organizaciones civiles que respaldaron la campaña presidencial de Xóchitl Gálvez, está evaluando iniciar el proceso para convertirse en un nuevo partido político nacional.

En una entrevista radiofónica, Guadalupe Acosta Naranjo del Frente Cívico Nacional, una de las organizaciones que conforman la Marea Rosa, anunció que están convocando a un encuentro nacional ciudadano el próximo 6 de julio para analizar las elecciones del 2 de junio.

El experredista mencionó que las organizaciones que la integran también están considerando su futuro con la posibilidad de formar una nueva fuerza política.

Ante este contexto, las seis organizaciones que conforman UNID@s, convocante de la Marea Rosa, proponen construir, entre todos, un país donde las palabras libertad e igualdad sean la brújula que guíe el camino. “Desde la Marea Rosa seguiremos defendiendo sin descanso las causas que nos dieron origen”.