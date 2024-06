Lo que se sabe del feminicidio de Norma Patricia tras denunciar a cirujano por mala praxis

El pasado 11 de junio, la Ciudad de México (CDMX) fue testigo de un trágico feminicidio que conmocionó a la comunidad. Norma Patricia, una mujer de 30 años, fue asesinada a tiros en las calles del Barrio San Ignacio en la alcaldía Iztapalapa.

Este hecho violento ha desencadenado una serie de revelaciones sobre un conflicto legal que la víctima sostenía con un médico cirujano, lo cual ha arrojado luz sobre posibles motivos detrás de su asesinato. En Publimetro México te contamos todo lo que se sabe hasta el momento sobre ete lamentable caso.

Sicarios se confundieron y encañonaron a otra mujer antes de asesinar a Norma Patricia; hay un detenido

Norma Patricia caminaba tranquilamente cuando un hombre armado se le acercó y le disparó varias veces en la cabeza, terminando con su vida en el acto. El asesino, acompañado de otro sujeto, huyó rápidamente en un vehículo particular.

El brutal acto quedó registrado en video y se viralizó en redes sociales, lo que permitió a los testigos identificar que los atacantes inicialmente apuntaron a otra mujer, pero al percatarse de que no era la víctima, la dejaron ir.

Ese mismo martes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó sobre la detención de Marco Antonio, en la alcaldía Álvaro Obregón; el hombre de un joven de 23 años de edad, es presuntamente uno de los dos responsables del asesinato de Norma Patricia. La rápida detención fue un paso importante en la investigación del caso, pero aún queda mucho por esclarecer.

Clínica de medicina estética elimina perfil del médico acusado por Norma Patricia

El trasfondo del asesinato de Norma Patricia parece estar vinculado a una demanda por mala praxis y una acusación de abuso sexual que ella había interpuesto contra el cirujano José Humberto Cuéllar Ferrara.

Este médico, quien trabajaba en la clínica BD Sculpt Surgery, ubicada en la colonia Anzures de la alcaldía Miguel Hidalgo, había sido señalado por Norma Patricia como responsable en caso de que algo le sucediera. El hospital de medicina estética eliminó el perfil del médico de su sitio web oficial, lo que ha generado aún más sospechas y controversia.

Norma Patricia vivia con miedo; hace más de un año responsabilizó al cirujano

En enero de 2023, Norma Patricia había hecho pública su denuncia contra Cuéllar Ferrara, expresando en sus redes sociales el temor constante que sentía por su vida.

En un mensaje de Facebook,Norma publicó una fotografía del cirujano acompañada de un texto donde lo responsabilizaba de cualquier daño a su integridad física o mental. En sus palabras, Patricia describía cómo vivía con miedo y bajo medidas de protección debido a las amenazas implícitas que sentía de parte del médico:

“Como bien saben algunos, curso un proceso legal en este momento. Sin embargo todos los días al salir de mi domicilio para ir al trabajo, o realizar otras actividades, tengo miedo e intranquilidad de que atenten contra mi vida, hago responsable al Dr. José Humberto Cuéllar Ferrara de todo lo posible que pueda afectar mi integridad física y mental”.

“Han notado que en ocasiones he salido con amigos y amigas, sin embargo en todo momento estoy bajo medidas de protección, por otra parte mi hermano Horacio Alejandro Ayala es quien se ha encargado de que mi integridad física sea conservada, pero no todo el tiempo es así, muero de miedo al saber que el Doctor atente incluso contra mi vida para solucionar el problema, ya que es evidente que lo que me hizo sera sancionado”, dijo Norma Patricia hace más de un año.

Hasta el momento, ni José Humberto Cuéllar Ferrara ni BD Sculpt Surgery han emitido declaraciones oficiales sobre el caso. Las autoridades capitalinas han iniciado una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad del cirujano en este lamentable suceso.

Juez dejó en libertad al cirujano en abril de 2024

La hermana de Norma Patricia, Elizabeth, reveló durante una entrevista con Telediario que el médico había sido denunciado por abuso sexual y daños a la salud.

Según la hermana de la víctima, Cuéllar Ferrara no acudía a las audiencias, lo que llevó a un juez a dictarle un acto de formal prisión en el reclusorio norte. Sin embargo, en una audiencia posterior el pasado 26 de abril del presente año, un nuevo juez ordenó su libertad inmediata, decisión que dejó a Norma desprotegida y vulnerable.

El caso de Norma Patricia pone deja ver la grave problemática de la violencia de género y la impunidad en casos de abuso y negligencias médicas en México, por lo que debe servir como un llamado a la acción para fortalecer las leyes y mecanismos de protección para las mujeres; su voz, ahora silenciada, resuena como un eco de muchas otras que claman por justicia y seguridad en un país que aún lucha por erradicar la violencia de género.