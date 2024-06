Tensión en la oposición: Así fue el ‘pleito’ entre Xóchitl Gálvez y Marko Cortés tras triunfo de Sheinbaum

En los últimos días, la política mexicana ha sido testigo de una serie de eventos que han puesto en el centro de la atención a Xóchitl Gálvez, excandidata presidencial, y a Marko Cortés, presidente del Partido Acción Nacional (PAN). Las tensiones entre ambos se han intensificado tras la victoria de Claudia Sheinbaum como virtual presidenta electa en las elecciones del pasado 2 de junio, lo que ha revelado profundas divisiones en el seno de la coalición opositora.

¿Cómo inició el conflicto entre la excandidata presidencial y el dirigente del PAN?

Las discrepancias entre Gálvez y Cortés se remontan al Primer Debate Presidencial del 7 de abril de este año. Según ha relatado Gálvez en una entrevista con la periodista Azucena Uresti en Radio Fórmula, tras finalizar el debate, el dirigente del PAN la regañó enérgicamente por lo que él consideró una derrota frente a Claudia Sheinbaum, la candidata de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Gálvez aseguró que durante esta confrontación, Cortés le recriminó a gritos su desempeño, diciéndole que los panistas nunca perdían los debates.

“Me dice que todos los panistas ganan los debates y que yo había sido un desastre, a gritos... me dice levantando la voz (delante de todos), que había sido pésimo el papel que había hecho y yo ya me sentía mal porque sabía que no había hecho lo suficiente; Juanpa salió al quite en las dos”, narró Gálvez en la entrevista.

¿Claudia Sheinbaum provocó la pelea entre Xóchitl Gálvez y Marko Cortés?

A pesar de esta tensa situación, supuestamente Gálvez y Cortés no tuvieron más conflictos públicos hasta después de las elecciones del 2 de junio. Durante el proceso de conteo de votos, mientras el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Instituto Nacional Electoral (INE) seguía su curso, Gálvez decidió aceptar su derrota al ver que Sheinbaum la superaba en porcentaje de votos, y optó por llamarla para felicitarla.

La situación se complicó cuando Sheinbaum, en su mensaje de agradecimiento, hizo pública la felicitación de Gálvez. Este gesto enfureció a Cortés, quien consideró inaceptable que Gálvez felicitara a Sheinbaum en lo que él llamó una “elección de Estado”.

“Llegan los tres presidentes de los partidos y Marko se enoja porque además Claudia... -que es algo que yo no le digo a Claudia, que no haga pública mi llamada-. Marko se entera por el discurso de Claudia, ya conocía los resultados del PREP y del conteo rápido. Me dijo que le parecía inaceptable que yo hubiese felicitado a Claudia cuando había sido una elección de Estado”, explicó Gálvez.

“Me disculpo... pero en el fondo, tengo la razón”: Marko Cortés responde a Xóchitl Gálvez

En respuesta a estas acusaciones, Cortés también habló con Uresti en Radio Fórmula, donde reconoció que si Gálvez se sintió ofendida, le pediría disculpas a su manera, aunque insistió en que tenía la razón.

“Tengo tres objetivos principales con nuestra excandidata Xóchitl Gálvez; primero redimir cualquier diferencia, segundo pedirle que nos ayude a seguir luchando por el país... tiene un liderazgo muy importante que se debe aprovechar, y tercero, teniendo la convicción de siempre decir lo que creo y de la manera más asertiva, sin hipocresías, con claridad y verdad... pues claro que me disculpo -a mi forma-, pero en el fondo, tengo la razón”, afirmó Cortés.

Gálvez, por su parte, anunció que se reunirá con Alejandro ‘Alito’ Moreno, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jesús Zambrano, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Marko Cortés del PAN para agradecerles su apoyo en la contienda presidencial al haberla hecho candidata de la coalición “Fuerza y Corazón por México”. Esta reunión ha sido confirmada por Cortés.

La confrontación entre Gálvez y Cortés sacó a la luz las tensiones internas en la coalición opositora y plantea preguntas sobre el futuro de la alianza entre el PAN, PRI y PRD; ahora los ojos están puestos en cómo se resolverán estas diferencias y qué impacto tendrán en la cohesión y efectividad de la oposición frente a la administración entrante de Claudia Sheinbaum.