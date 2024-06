Conoce “Movimex”, la nueva tarjeta de movilidad del Edomex; anuncian acceso gratuito al Mexibús y Mexicable

A partir del 1 de julio, el servicio de Mexibús y Mexicable será gratuito para los adultos mayores, personas con discapacidad y niños menores de cinco años del Estado de México; además serán libres los trasbordos entre ambos sistemas de transporte, y no se pagará una tarifa adicional.

El secretario de Movilidad (Semov), Daniel Sibaja, presentó la tarjeta “Movimex”, que los mexiquenses podrán usar en el Tren Interurbano, Tren Suburbano, en los corredores eléctricos de Toluca, el Mexibús, Mexicable; además del Metrobús, Cablebús y hasta el Metro de la Ciudad de México.

Explicó que el Sistema de Movilidad Mexiquense (Movimex) significa: Modernizar, Ordenar, Vigilar, Integrar, Monitorear, Electrificar, Xistema. La nueva tarjeta de movilidad es parecida a la de MI de la Ciudad de México, en su mayoría es de color negro, y cuenta con los logos de los transportes del Edomex.

Agregó que con estas acciones se fortalece y se hace efectivo el derecho humano a la movilidad de las y los mexiquenses. Señaló que con la gratuidad del servicio se beneficiará a más de 500 mil personas diarias.

“Por el bien de todos primero los pobres. Antes el pueblo mexiquense no era tomado en cuenta en sus necesidades. Hoy con el Gobierno de la esperanza en el Estado de México se pone en el centro al pueblo mexiquense más alejado, más olvidado y más vulnerable. Con los de siempre se cobraba el transbordo en Mexibus y Mexicable, no había gratuidad para los grupos más vulnerables ni avance alguno, ahora ya no se cobrará el transbordo y habrá gratuidad para estos grupos cumpliendo esta demanda del pueblo”

— Daniel Sibaja