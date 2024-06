FGR investiga a fiscales por presuntos sobornos en el caso de la ‘Estafa Maestra’

La Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado una investigación contra varios fiscales involucrados en el escándalo de corrupción conocido como la ‘Estafa Maestra’. Este caso, que fue revelado en 2017 por una investigación periodística, implica el desvío de aproximadamente 7,670 millones de pesos mexicanos del erario público durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (EPN).

La nueva investigación se centra en presuntos sobornos a cambio de beneficios de inmunidad penal, la desviación de indagatorias y la protección a Emilio Zebadúa González, exoficial Mayor de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), señalado como uno de los principales artífices del desvío.

Fiscal pedia supuestos pagos de entre 200 y 500 mil pesos

Según el periódico Reforma, la Fiscalía Especial de Asuntos Internos de la FGR abrió una carpeta de investigación (FED/FEAI/FEAI-CDMX/0000526/2024), en la que el primer testigo citado en este proceso fue Simón Pedro de León Mojarro, excoordinador de Delegaciones de la SEDESOL, quien enfrenta cuatro órdenes de aprehensión por la ‘Estafa Maestra’; este funcionario, que obtuvo libertad provisional el pasado 24 de mayo, fue interrogado durante tres horas el 14 de junio.

La investigación surgió a raíz de una publicación realizada por la organización TOJIL, en la que se revelaba una supuesta conversación telefónica entre un abogado y la fiscal Érica Canuto Fonseca. En esta plática se hablaba de posibles pagos de entre 200 y 500 mil pesos para atenuar imputaciones. El presunto audio implicaba también a personal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI).

En la llamada telefónica, el abogado, cuya identidad no ha sido revelada, menciona haber pagado entre 350 y 400 mil pesos a otros funcionarios por criterios de oportunidad que supuestamente no se cumplieron. Sin embargo, conforme a lo informado por el citado medio, no se especificó a quiénes se hicieron estos pagos ni los imputados que buscaban el beneficio.

El presunto audio detalla que la fiscal Canuto Fonseca pedía sumas de 150 a 500 mil pesos para ella, dos auditores de la ASF y un funcionario del CENAPI. Esta información ha puesto bajo la lupa a los fiscales responsables de las indagatorias y judicializaciones en el caso de la ‘Estafa Maestra’.

¿Quiénes son los fiscales implicados en la investigación de la ‘Esta Maestra’?

Los fiscales que han estado a cargo de las investigaciones y judicializaciones incluyen a Mónica Martell Olguín, Mario Fonseca Barrera, Teresa Maldonado Rodríguez y Érica Canuto Fonseca, todos ellos de la Fiscalía Especializada en Control Competencial (FECC). Además, de acuerdo con Reforma, los fiscales Federico Amezcua Ornelas y Ancelmo Mauro Jiménez Cruz, quienes estaban en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), judicializaron el caso contra Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social.

Este nuevo giro en el caso de la ‘Estafa Maestra’ subraya la complejidad y el alcance de la corrupción dentro de las instituciones gubernamentales mexicanas. La revelación de sobornos dentro de la FGR para proteger a altos funcionarios implicados pone en duda la integridad del sistema judicial y plantea preguntas sobre la eficacia de las medidas anticorrupción en el país.

La FGR enfrenta ahora el reto de llevar a cabo una investigación transparente y exhaustiva para restaurar la confianza pública y garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia.