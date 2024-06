Salvador Villalva Flores, una víctima más de la violencia política en México

El alcalde recientemente electo de un poblado del sur de México fue asesinado el lunes a balazos, informaron las autoridades estatales.

Salvador Villalva Flores, quien fue electo alcalde del municipio de Copala en el estado sureño de Guerrero, murió en la madrugada tras recibir un disparo en la cabeza cuando se encontraba dentro de un autobús en el poblado de San Pedro las Playas, informó la Fiscalía estatal que abrió una investigación del caso.

“Agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) y de los Servicios Periciales, acudieron al lugar de los hechos y llevaron a cabo los actos de investigación correspondientes”, dijo la Fiscalía.

La muerte del político se da a menos de dos semanas del asesinato de Yolanda Sánchez Figueroa, alcaldesa del municipio occidental de Cotija, en el estado de Michoacán, quien fue baleada en medio de una calle junto a su guardaespaldas.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, se pronunció en su cuenta de X y lamentó el episodio de violencia que le arrebató la vida a Salvador Villalva Flores.

“Expreso mi más sentido pésame y me solidarizo con familiares, amigos y simpatizantes del alcalde electo. He solicitado a la FGE realizar con prontitud y eficiencia las investigaciones necesarias, para garantizar el acceso a la justicia y la no impunidad en este reprobable hecho”.

Violencia contra políticos, cada vez más común

Villalva Flores se convirtió en la más reciente víctima de la violencia contra los políticos mexicanos que escaló durante el proceso electoral que culminó el 2 de junio y que dejó al menos 34 candidatos asesinados y 130 agredidos, de acuerdo con cifras de la organización civil Data Cívica que hace un seguimiento de la violencia política en México.