“Corrupción y pobreza no están en la agenda del FMI”: AMLO arremete contra organismo por pronóstico de crecimiento

Luego de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó que México tendrá un crecimiento menor que Argentina a lo largo de los próximos años el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) arremetió en contra del organismo internacional.

En su conferencia mañanera, AMLO atribuyó la responsabilidad de la actual situación económica argentina al propio FMI, el cual, dijo ahora se atreve a dar proyecciones y calificar las políticas económicas de los países.

“El Fondo Monetario Internacional declaró que va a crecer más Argentina que México, cuando el FMI, con todo respeto, fue el causante del desastre económico de Argentina y ahora como sin nada se sitúan como árbitros, jueces que deciden lo que va a suceder hacia el futuro”, expresó en su rueda de prensa en Palacio Nacional.

Política económica de México es autónoma

El presidente López Obrador aseguró en su conferencia mañanera que ni el Banco Mundial (BM) ni el Fondo Monetario Internacional (FMI) le dictan agenda al gobierno de México, pues goza de su propia autonomía para dictar cómo se rige su política económica.

Además, que durante el periodo del neoliberalismo en México, ninguna de estas instituciones se preocuparon por contemplar en su agenda el combate a la corrupción, la pobreza o el incremento de salarios.

“Nosotros tenemos relaciones con el Banco Mundial, con el FMI, pero nuestra política económica es autónoma, es definida por nosotros y les agradecemos mucho sus recomendaciones pero aquí se aplica una agenda, de acuerdo a la realidad de nuestro país porque ellos en su agenda, durante el periodo neoliberal, no contemplaban el combate a la corrupción, no estaba en la agenda del FMI combatir la pobreza. No estaba en la agenda del FMI aumentar el salario de los trabajadores, no estaba en la agenda del FMI crear empleos”.