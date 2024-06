¿Separación? AMLO se irá a ‘La Chingada’ sin Beatriz Gutiérrez Müller

No vivirá con Beatriz Gutiérrez Müller al término de su sexenio.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló que se irá a su rancho ‘La Chingada’, en Palenque, Chiapas, cuando deje la presidencia de la República, sin su esposa Beatriz Gutiérrez Müller.

López Obrador explicó en su conferencia mañanera de este martes que se trasladará de manera periódica a la Ciudad de México (CDMX) para visitar a la escritora, aunque descartó que lo vaya a hacer en vuelos, pues no se presentará a ningún aeropuerto en el país.

Expresó palabras de agradecimiento hacia Gutiérrez Müller, pues aseguró que lo ha aguantado mucho y dijo que la ama; sin embargo, no dio a conocer las razones por las que no vivirán juntos al término del sexenio.

“No voy a viajar en aviones comerciales porque no voy a ir a los aeropuertos, voy a ver cómo le hago para trasladarme porque voy a estar viniendo para ver a mi compañera Beatriz, que la amo mucho y que me ha ayudado, nada más con aguántame ya. Imagínense con todas las pequeñas presiones que se enfrentan en este noble oficio”, indicó en la rueda de prensa de este martes.

Buscará alternativas para viajar a la CDMX

López Obrador aseguró que buscará alternativas para viajar continuamente a la CDMX para visitar a Beatriz Gutiérrez Müller, pues no lo hará por aire en vuelos comerciales.

Al respecto, descartó que sus viajes a la capital se deban a un involucramiento en la política y el gobierno de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

“Entonces cuando yo venga voy a ver cómo le hago, pero voy a estar allá, entonces no estoy metiéndome en nada. Además le tengo un gran respeto a la presidenta electa, la admiro, es muy inteligente, académicamente es doctora”.