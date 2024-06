“A mí no me han invitado”: Ebrard pone en duda su incorporación al gabinete de Sheinbaum

Pese a que ha trascendido que el exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, formaría parte del gabinete de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, el exaspirante a la presidencia reveló esta tarde que no lo han invitado a ser parte del nuevo gobierno de la ganadora de las elecciones del pasado 2 de junio.

A su llegada al WTC, en la colonia Nápoles de la Ciudad de México, para el encuentro de Sheinbaum Pardo con legisladores, Ebrard Casaubón negó, hasta el momento, que vaya a formar parte de la nueva administración federal.

“No, a mí no me han invitado, ya les diré, el jueves creo que nos enteramos”, aseguró el excanciller tras ser cuestionado por los medios de comunicación.

Apenas el lunes pasado, en una conferencia de prensa, la virtual presidenta electa aseguró que el jueves 20 de junio daría a conocer a una parte de su gabinete para comenzar con los trabajos de transición entre cada una de las secretarías del gobierno mexicano.

“Vamos a ir por partes. Entonces, la primera parte del gabinete la presentaremos el jueves”, expresó.

¿Ebrard a Economía?

De acuerdo con diversas filtraciones, una de ellas la del columnista de La Jornada, Enrique Galván, uno de los nombres designados para el gabinete de Claudia Sheinbaum es el de Marcelo Ebrard para estar al frente de la Secretaría de Economía.

Se convertiría en el titular de esta dependencia para gestionar, sobre todo la relación entre México y Estados Unidos, en medio de un inminente triunfo del republicano Donald Trump en las elecciones que se realizarán en el mes de noviembre.