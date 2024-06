“¿Quién les autorizó meter su cuchara?”: AMLO pide a la DEA no intervenir en asuntos internos de México

En la reciente conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se dirigió directamente a la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, pidiéndoles que se abstuvieran de intervenir en los asuntos internos de México.

¿Qué dijo la DEA sobre la reforma del Poder Judicial en México?

Esta solicitud se produjo tras la publicación de una columna “La DEA alerta: el narco postulará a sus jueces y ministros” del periodista Salvador García Soto en el diario El Universal, donde se afirmó que la DEA había alertado que los narcotraficantes podrían intentar influir en la elección de jueces y ministros en la reforma del Poder Judicial mexicano.

El presidente López Obrador, visiblemente molesto por la supuesta advertencia de la DEA, utilizó su tribuna en la conferencia de prensa conocida como ‘la mañanera’ para expresar su descontento.

Respondió a una pregunta de un periodista sobre el tema, subrayando la importancia de mantener la soberanía de México y el respeto mutuo entre ambos países. López Obrador enfatizó que, aunque se toma en cuenta la opinión de la DEA, es crucial que actúen con prudencia y respeten la independencia de México.

AMLO pide a la DEA “no meter su cuchara” y no tomar medidas unilaterales

“La opinión de la DEA se toma en cuenta su punto de vista, pero ellos deben actuar con prudencia porque México es un país independiente y, para decirlo coloquialmente pero con todo respeto, ¿quiénes son ellos para decidir sobre asuntos que corresponden a los mexicanos? ¿Quién les autorizó a ellos a meter su cuchara en asuntos nuestros?”, expresó el presidente con firmeza.

El presidente también destacó la buena relación que México mantiene con el gobierno estadounidense, incluyendo al presidente Joe Biden y al embajador Ken Salazar.

“Llevamos muy buena relación con el presidente Biden, con el embajador Ken Salazar. En estos días se va a llevar a cabo una reunión, le voy a pedir a la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, que busque al embajador y que se resuelva este asunto”, indicó.

López Obrador asegura que “no va a haber pleito” con la DEA

AMLO mostró disposición para colaborar con Estados Unidos en materia de seguridad y protección, asegurando que, si la DEA siente que hay amenazas para sus inspectores, México está dispuesto a brindarles la protección necesaria. Sin embargo, reiteró la necesidad de evitar medidas unilaterales que puedan afectar la relación bilateral.

“Si ellos sienten que hay amenazas para sus inspectores, busquemos protegerlos como siempre lo hemos hecho y ayudarlos en su función, pero que no se tomen medidas unilaterales que no corresponden a la buena relación que llevamos. No va a haber ningún problema, no va a haber pleito, al contrario”, concluyó López Obrador.