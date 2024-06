“Yo no ofendí a la señora Xóchitl”: AMLO niega que cometió violencia política de género

Después de una semana de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cometió violencia política de género en contra de la excandidata presidencial, Xóchitl Gálvez, el mandatario mexicano negó haber ofendido a la senadora.

El primer mandatario mexicano aprovechó su conferencia de prensa mañanera de este jueves para asegurar que no existen evidencias de que haya descalificado a la política, tal como resolvió el Tribunal Electoral el pasado 13 de junio.

López Obrador agregó que anteriormente el Instituto Nacional Electoral (INE) ya había tergiversado sus comentarios, por lo que no le resultó extraño el fallo de la instancia electoral del Poder Judicial.

“Yo no ofendí a la señora Xóchitl, no hay prueba de eso. No lo hago por principios. No ofendo a nadie y menos a una mujer. No sé de dónde salió eso. Me consta que en una ocasión, en el Instituto Electoral, tergiversaron, una consejera del bloque conservador se atrevió a cambiar mis palabras, incluso hasta la sancionaron”, aseguró AMLO en su rueda de prensa matutina desde Palacio Nacional.

Además, volvió a repetir que no ha lanzado ninguna descalificación contra de Xóchitl Gálvez, por lo que desconoce cómo llegaron a ese veredicto los magistrados del TEPJF.

“Pero nunca he ofendido a la señora, nunca, no sé de dónde salió eso”.

¿Por qué el Tribunal resolvió que AMLO cometió violencia política de género?

Los magistrados de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) incurrió en violencia política de género en contra de Xóchitl Gálvez por afirmar que había sido impuesta por un grupo de hombres, en particular por el empresario Claudio X. González.

Aseguraron que en al menos 11 conferencias mañaneras López Obrador ejerció violencia simbólica por el menoscabo de los derechos políticos de Gálvez. Además, reforzó su necesidad de dependencia de una mujer para acceder a un cargo público