Detienen al periodista Humberto Padgett al pedir expediente en FGJ por filtración de datos

El periodista Humberto Padgett fue detenido tras solicitar su expediente en la Fiscalía General de Justicia (FGJ), después de que las autoridades dieran carpetazo a su caso; asegura que la dependencia filtró sus datos personales y familiares a los delincuentes involucrados en una investigación que publicó sobre narcotráfico en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) hace siete años.

¿Por qué detuvieron al periodista Humberto Padgett?

En redes sociales, Padgett documentó y denunció su detención injustificada a través de una serie de videos y publicaciones en su cuenta de X (@HumbertoPadget3). Afirmó que lo detuvieron injustificadamente solo por pedir su expediente, luego de que la dependencia filtrara su información personal y la de su familia tras difundir un reportaje sobre la venta de drogas en Ciudad Universitaria (CU) de la UNAM.

“Tras el reportaje de venta de drogas en CU, la @FiscaliaCDMX filtró mis datos familiares al narco y ahora da carpetazo. Pedí el expediente y lo negaron. Vine a pedir explicaciones y me detienen”, escribió Padgett en una de sus publicaciones. “Ya tengo una hora detenido por una supuesta falta administrativa. No me presentan con el juez cívico ni me liberan. Ya es un delito, @UlisesLaraLopez ¿qué te pasa?”, informó el comunicador.

Padgett aseguró que esta detención injustificada es una consecuencia de la investigación presentada en 2017 y de otros reportajes que ha presentado sobre la violencia y el narcotráfico en la Ciudad de México (CDMX).

FGJ revictimiza al periodista Humberto Padgett

Por su parte, la FGJ afirmó que el periodista fue detenido por policías auxiliares y remitido ante un juez cívico por haber realizado agresiones verbales y amenazas hacia un agente del Ministerio Público (MP) de la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos.

“Con relación a la publicación en redes sociales hecha por un periodista, la cual refiere su detención, la #FiscalíaCDMX informa que se solicitó la intervención de policías auxiliares para remitirle ante un juez cívico, al conducirse con agresiones verbales y amenazas hacia un agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos”, aseguró la FGJ.

“Me van a matar y solo a mi madre le va a importar”: advierte Padgett tras carpetazo de la FGJ

Por su parte, la organización Artículo 19 aseguró que la FGJ revictimizó al periodista Padgett, manteniendo su caso impune. El pasado 19 de junio, Humberto expresó en su cuenta de X que no hay condiciones para ejercer la prensa libre en México, ya que las autoridades dejan a los periodistas en el abandono.

Afirmó que Artículo 19 es la única organización que lo ha apoyado; la organización “exigió al a FGJ respeto de los derechos del periodista y que sea liberado de manera inmediata”.

“Las condiciones para ejercer la prensa libre en México están canceladas y la impunidad que otorga la @FiscaliaCDMX, mostrándose al lado del narco y en contra mía, que soy un simple reportero dejado en abandono, excepto por @article19mex, me dicen que es hora de parar. Me van a matar y solo a mi madre le va a importar. Esa es la verdad en México”, declaró Padgett.

Humberto Padgett pide asilo político en Estados Unidos tras filtración de datos

Tras su denuncia pública y la falta de apoyo por parte de las autoridades mexicanas, Padgett decidió solicitar asilo político a la Embajada de Estados Unidos en México, esperando recibir protección y evitar un posible atentado contra su vida o la de sus seres queridos.

Hasta el momento, la Embajada estadounidense no ha dado respuesta a su petición, y las autoridades mexicanas no han proporcionado más información sobre el caso en el que según el periodista, la FGJ no solo ha mantenido su caso impune sino que ha colaborado indirectamente con los delincuentes al filtrar información sensible, lo que ha puesto en grave riesgo su seguridad y la de su familia.