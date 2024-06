“¿Noroña al gabinete? Ni de broma”: Pedro Salmerón critica rumores sobre incorporación del diputado al equipo de Sheinbaum

El reciente anuncio de Claudia Sheinbaum Pardo, la virtual presidenta electa de México, sobre los primeros seis integrantes de su gabinete presidencial ha generado un intenso debate en las redes sociales, entre las especulaciones surgidas, uno de los rumores más discutidos fue la posible incorporación del diputado Gerardo Fernández Noroña, al equipo que dirigirá al país de 2024 a 2030. Este rumor fue fuertemente criticado por el historiador mexicano Pedro Salmerón Sanginés.

“Que se quede donde está”: Salmerón ante rumores sobre Noroña al gabinete presidencial

A través de su cuenta en X (anteriormente conocida como Twitter), Salmerón Sanginés expresó su desaprobación ante la idea de que Fernández Noroña, del Partido del Trabajo (PT), forme parte del gabinete de Sheinbaum.

El historiador manifestó su postura con claridad: “¿Noroña al gabinete? Ni de broma: no sabe conciliar ni hacer trabajo constructivo, nunca ha construido ni dirigido equipos, es una veleta en política... no: que se quede donde está y donde es MUY BUENO: como orador en el Poder legislativo”.

Salmerón argumentó que el diputado no tiene las habilidades necesarias para ocupar un puesto en el gabinete, describiéndolo como alguien que no sabe conciliar ni hacer un trabajo constructivo. Añadió que Fernández Noroña es excelente como orador en el Poder Legislativo, pero no apto para las responsabilidades de un gabinete presidencial.

Las declaraciones de Salmerón generaron una ola de reacciones en las redes sociales, con usuarios que tanto apoyaron como criticaron su postura.

Algunos internautas coincidieron con su análisis, señalando que el historial de Fernández Noroña no lo califica para una posición ejecutiva en el gabinete. Otros, sin embargo, defendieron al diputado del PT, destacando su trayectoria y su capacidad para defender sus ideas en el ámbito legislativo.

¿Sheinbaum llevará a Noroña al gabinete presidencial?

El pasado jueves 20 de junio, Claudia Sheinbaum anunció a los seis primeros integrantes de su gabinete, consolidando figuras clave para su futura administración.

Marcelo Ebrard Casaubón fue nombrado Secretario de Economía, Juan Ramón de la Fuente Ramírez asumirá la Secretaría de Relaciones Exteriores, y Julio Berdegué Sacristán será el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Además, Ernestina Godoy Ramos fue designada como Consejera Jurídica de la presidencia, Alicia Bárcena Ibarra liderará la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y Rosaura Ruiz Gutiérrez estará al frente de la nueva Secretaría de Ciencias Humanidades Tecnología e Innovación (SECIHTI).

Este anuncio inicial de Sheinbaum busca conformar un equipo de trabajo con experiencia y capacidad para afrontar los retos del país en los próximos seis años, por lo que el debate sobre quiénes deben formar parte de este equipo sigue abierto y las opiniones, sin embargo, no ha mencionado a Noroña para integrarse a trabajar junto a ella.