¿Cómo llegó ahí? Automovilista termina atorado al intentar cruzar Periférico Norte por puente peatonal

En redes sociales se viralizó el video de un automovilista que ignoró las leyes de la física y del sentido común al quedar atorado sobre un puente peatonal, por el que intentó cruzar Periférico Norte en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México (Edomex).

La noche del viernes 21 de junio, el conductor intentó cruzar el puente peatonal a bordo de su vehículo. Sin embargo, quedó atorado al intentar bajar el automóvil por las escaleras, lo que obligó a los servicios de emergencia a acudir para rescatarlo. Las imágenes del insólito incidente rápidamente se difundieron en redes sociales, generando comentarios y burlas por la insensatez del acto.

Hasta el momento, las autoridades mexiquenses no han emitido información oficial al respecto. Por lo tanto, no se sabe si el conductor estaba en estado de ebriedad ni si fue detenido. La falta de detalles ha dejado varias preguntas sin respuesta sobre el estado del automovilista y las posibles razones detrás de su temeraria decisión.

Aunque no existe una multa específica por intentar cruzar un puente peatonal a bordo de un automóvil, el conductor podría ser sancionado de acuerdo al delito más apegado a su caso, establecido en el reglamento de tránsito del Edomex. Las autoridades podrían considerar varias infracciones, desde conducción temeraria hasta poner en peligro la seguridad pública.

Este curioso y peligroso incidente pone muestra la importancia de respetar las señales y reglas de tránsito, así como la necesidad de mantener el sentido común al volante, pues las leyes están diseñadas para prevenir accidentes y salvaguardar la vida de todos los usuarios de la vía pública.