Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana del 23 al 27 de junio

Para esta semana, Mhoni Vidente te revela qué puedes esperar en el terreno del amor, ya sea que tengas una pareja y necesitas aclarar algunas cosas para no dejar morir la relación, así como si el amor tocará a tu puerta para que compartas tu corazón con alguien más.

Además, conocerás cuáles son tus números de la suerte para usarlos en los juegos de azar y tener abundancia para mejorar tu situación económica.

Mhoni Vidente también te dice qué colores debes usar para que la fortuna y buena energía rodeen tu vida durante estos tres días.

Asimismo, te aconseja cómo puedes actuar en tus relaciones de trabajo, en donde no todos te quieren ver triunfar y desean que tengas una mala racha; con tu familia, en donde debes perdonar a quien te causó algún daño, pues es mejor sanar que vivir con rencor.

Aries

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “La Estrella” te ilumina en el ámbito laboral. Aprovecha las oportunidades que surjan estos días para mejorar tu economía. Recuerda que tu mente puede ser tu peor enemigo, controla los pensamientos negativos y enfócate en tus proyectos. Deja de lado los celos, problemas familiares y discusiones sin razón. Tu mejor día será el viernes, tus números mágicos son 10 y 24, y tus colores el rojo y amarillo. Tus signos compatibles son Virgo, Sagitario y Capricornio. “La Estrella” te trae suerte en el amor y finanzas. Alcanzarás objetivos como la compra de un carro o cambio de casa. Busca equilibrio en tu vida sentimental, controla los celos y enojos sin razón. Un chequeo médico preventivo no estaría mal, recuerda que hay que cuidar nuestro estado de salud. Prepárate para un viaje en los próximos meses.

Tauro

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El poder y la oportunidad de tomar decisiones acertadas para obtener reconocimiento en el trabajo te trae la carta del “As de Bastos” en tu horóscopo del tarot. Recuerda que tu signo tiene potencial para el éxito en todo lo que te propones, pero sé discreto y no reveles tus planes. Se presenta la posibilidad de un viaje con tu pareja en estos días. Ten cuidado con los chismes y comentarios negativos en el trabajo. Tu mejor día será el miércoles, tus números el 26 y 35, y tus colores el rojo y naranja. Tus signos compatibles son Libra, Capricornio y Acuario. El “As de Bastos”, una de las cartas más fuertes del tarot, te da la fuerza para superar cualquier obstáculo. Terminas una relación y comienzas otra, tómate un tiempo para ti mismo antes de iniciar un nuevo romance. Tu meta es el triunfo, pero controla tus impulsos y piensa antes de actuar.

Géminis

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te salió la carta de “El Loco”, la cual te impulsa a tomar decisiones importantes en tu vida. Analiza si lo que estás haciendo te hace feliz y si tus proyectos van por buen camino. En el amor, si esa persona no te conviene, déjala ir y busca estabilidad emocional en otro lugar. Tu mejor día será el lunes, tus números mágicos 23 y 25, y tus colores el plateado y el rojo. Tus signos compatibles son Cáncer, Libra y Acuario. Recibirás un dinero extra, ya sea por un bono o el pago de una deuda. Te recomiendo visitar al médico para una revisión por una posible infección estomacal. Tu actitud tendrá un cambio positivo y verás la vida de mejor manera. Recuerda que la felicidad es tu búsqueda constante. Ten cuidado con las traiciones de compañeros de trabajo o exparejas. Protégete con una cadena de plata y un dije de cruz bendecida.

Cáncer

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “El Sol”, junto a tu cumpleaños, crea un momento perfecto para progresar y sentir que la vida te sonríe. Te espera un viaje en estos días. Presta atención a problemas laborales y resuélvelos de la mejor manera. Tramitas un permiso de migración. Tu mejor día será el jueves, tus números mágicos el 19 y 33, y tus colores el verde y el amarillo. Tus signos compatibles son Piscis, Tauro y Escorpión. Firmarás un nuevo contrato en estos días. La carta te dice que no te rindas ante las dificultades, incluso siendo el signo más sensible del zodiaco. Ten más disciplina en todo lo que hagas, especialmente en el trabajo. Esta carta te ayudará a obtener el crédito que necesitas para cambiar tu coche. En el amor, deja la inseguridad y confía en tu pareja. El éxito te espera en estos días con la toma de nuevos puestos y mayores ingresos.

Leo

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “El Mago” te impulsa a un crecimiento en todos los sentidos. No pongas excusas y aprovecha este momento para ser líder en todo lo que emprendas. La sinergia entre tu signo de fuego y esta carta del tarot te lleva al triunfo. Cuidado con los vicios y las malas compañías que te estancan. Tu mejor día será el martes, tus números mágicos 03 y 13 y tus signos compatibles Escorpión, Sagitario y Aries, tus colores el verde y blanco. La carta te dice que la buena suerte te acompaña y serás uno de los signos más afortunados. Verás la realización de negocios prósperos. Sin embargo, te recomienda mantener profesionalismo en el trabajo y puntualidad en tus citas. Desconfía de amigos y familiares que podrían traicionarte o hablar mal de ti a tus espaldas. No compartas tanto tu vida privada. Si estás en una relación sentimental, es momento de formalizarla y formar una familia.

Virgo

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “El Juicio” te invita a tomar acción en tu vida sentimental. Decide si estás en la relación correcta o si debes buscar un amor incondicional y compatible. Esta carta también te dice que puedes solucionar todos tus asuntos legales con éxito. No le des más vueltas a estas situaciones, es momento de resolverlas. Tu mejor día será el lunes, tus números mágicos 08 y 30, tus colores el azul y amarillo, y tus signos compatibles Aries, Tauro y Cáncer. Te esperan días de infinitas posibilidades para ser feliz. No te sabotees a ti mismo. Esta carta también te recomienda ser más espiritual. No seas tan escéptico con lo divino. Inicia un régimen alimenticio y de ejercicio para mantenerte saludable. Si estás pensando en estudiar algo nuevo, esta carta te recomienda tomar un curso de política, leyes, administración o diseño gráfico.

Libra

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “La Luna” te trae la fuerza cósmica para lograr tus proyectos laborales. Tu intuición y energía estarán al máximo, así que piensa positivo y no te rindas ante las dificultades. Te espera una propuesta de matrimonio y amor verdadero. Tu mejor día es el miércoles. Tus números mágicos son 06 y 17. Tus colores son el naranja y blanco. Tus signos compatibles son Géminis, Aries y Acuario. Te llegará una sorpresa de dinero, ya sea por un bono o herencia. Esta carta también te ayuda a discernir quiénes son tus verdaderos amigos. Recuerda que tu bondad puede ser aprovechada. Elimina lo negativo de tu vida. Cuida tu estómago e intestino, evita enojos y no tomes las situaciones sentimentales de manera personal. Recibirás una invitación para un viaje familiar. Te recomiendo tomar un curso de metafísica.

Escorpión

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “La Justicia” te indica que es el momento de solucionar asuntos legales como títulos de propiedad, herencias, migración o divorcios. Las energías cósmicas te favorecen, así que resuélvelos para estar en paz. Te invitarán a dar una conferencia sobre tu carrera universitaria. Tu mejor día es el lunes. Tus números mágicos son 11 y 27. Tus colores son el rojo y verde. Tus signos compatibles son Capricornio, Piscis y Cáncer. Vendrá el fin de todo lo negativo que has estado arrastrando durante meses. Te encuentras en un momento de crecimiento económico y laboral. No te detengas, tendrás una fuerte ayuda espiritual que te permitirá avanzar sin obstáculos. Esta carta te representa como persona reflexiva, consciente de tu entorno y líder natural. Alcanzarás puestos de poder y jerarquía. En el amor, debes aprender a perdonar.

Sagitario

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

La carta de “El Diablo” te advierte que debes protegerte y no confiar ciegamente en los que te rodean. La envidia y el mal de ojo pueden afectarte por tu gran luz espiritual. Sin embargo, tu signo siempre saldrá victorioso de cualquier problema. Te proponen un concurso laboral, acéptalo, te irá genial. Tu mejor día es el miércoles. Tus números mágicos son 14 y 18. Tus colores son el azul y el rojo. Tus signos compatibles son Tauro, Leo y Virgo. Vendrán días de abundancia económica y suerte en el trabajo. Te esperan buenos contratos u ofertas laborales. En el amor, estás en la etapa ideal para formar una pareja. Habrá encuentros amorosos con personas muy compatibles contigo. Te recomiendo estudiar relaciones internacionales, administración. Se te dará muy bien. No regreses con amores del pasado, ya no son para ti.

Capricornio

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta del “As de Oros” te trae éxitos y riqueza. Tendrás la oportunidad de realizar esos cambios positivos que tanto anhelas. No pierdas el interés en tus proyectos aunque no salgan como esperabas, insiste y sé fuerte, el triunfo será mayor de lo previsto. Cuidado con los problemas de alcohol y drogas. Tu mejor día es el viernes. Tus números mágicos son 05 y 29. Tus colores son el rojo y amarillo. Tus signos compatibles son Aries, Tauro y Libra. No temas actuar en tus negocios y posiciones de trabajo, el triunfo será tuyo. Te invitan a una boda familiar. Realizarás cambios en tu hogar para mejorar tu calidad de vida. Esta carta te recomienda estudiar algo relacionado con leyes, política, sistemas o liderazgo político. Se te dará muy fácil. Un amor se te declara y querrás formar una familia.

Acuario

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “La Templanza” te pide calma y te recuerda que todo tiene solución. No te precipites en los cambios de trabajo o casa, tómate tu tiempo para analizarlos. Esta carta también representa la fuerza que tienes para emprender un proyecto propio. No tengas miedo al qué dirán, sigue siendo original y el triunfo estará en tus manos. Tu mejor día es el martes. Tus números mágicos son 02 y 27. Tus colores son el blanco y el naranja. Signos compatibles: Sagitario, Libra y Virgo. Ten cuidado con tu mal carácter en situaciones complicadas. Esto te ha llevado a problemas con exparejas y compañeros de trabajo. Controla tu sinceridad y cultiva la paciencia y prudencia. Te esperan algunos problemas de pareja, pero no los agrandes. Recuerda que siempre habrá situaciones que no podemos controlar.

Piscis

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Es el momento de ser el mejor en todo lo que te propongas, te dice la carta de “El Emperador”. Deja a un lado el drama y la exageración de los problemas, el éxito está a tu alcance. Te espera un ascenso en el trabajo. Tu mejor día es el lunes. Tus números mágicos son 01 y 28. Tus colores son el naranja y el verde. Signos compatibles: Acuario, Cáncer y Escorpión. La combinación de la carta de “El Emperador” con tu signo de Piscis, altamente místico, te ayudará a lograr tus objetivos. Esta carta en movimiento te anuncia un viaje que te hará crecer profesionalmente. En estos días comprarás un carro nuevo o cambiarás de casa. Es el momento ideal para formar una relación estable o encontrar al amor de tu vida. Siempre estás al lado de tu familia y eres su apoyo incondicional. Te regalan una mascota. Terminas de pagar una deuda y empiezas a ahorrar.