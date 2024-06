Vecinos golpean a presunta ladrona e intentan lincharla en calles del Edomex

De acuerdo con algunos habitantes de la Ciudad de México, el Estado de México es una de las zonas más conflictivas e inseguras. Pese a que algunos mexiquenses niegan este tipo de acusaciones, también hay fotos y videos de cómo algunos vecinos hacen justicia a mano propia, tal como los hombres que golpearon a una mujer acusada de robar a un taxista.

El comunicador Juan Carlos Alarcón compartió, mediante su cuenta de X, un par de grabaciones que muestran el momento en que un grupo de sujetos sometieron a una fémina, quien supuestamente participó en el robo a un taxista de la zona. El mismo reportero aseveró que la acusada también lesionó al conductor.

Alarcón aclaró que la presunta ladrona estaba acompañada de un sujeto, mismo que huyó al ver a todos los vecinos. Hartos de sufrir constantes atracos, los pobladores golpearon a la dama en el rostro: “No te tapes la cara”, “Es la rata”, “Ponte a jalar”, fueron algunos de los gritos que hicieron algunos vecinos mientras violentaban a la involucrada.

Linchar a alguien también es un delito

De acuerdo con el Artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos “ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho”, sin embargo las personas siguen realizando esta práctica y aseguran que pararan hasta que alguien haga algo y detenga la ola de delincuencia en algunas zonas del país.

Además, el Artículo 289 del Código Penal Federal establece que “al que infiera una lesión que no ponga en peligro la vida del ofendido y tarde en sanar menos de quince días, se le impondrán de tres a ocho meses de prisión, o de treinta a cincuenta días multa, o ambas sanciones a juicio del juez. Si tardare en sanar más de quince días, se le impondrán de cuatro meses a dos años de prisión y de sesenta a doscientos setenta días multa”.

Hasta el momento, la grabación de los hechos suma miles de reproducciones en redes sociales, donde se pueden leer comentarios como “Se portaron muy tibios estos cuates. Le tiraban las pantuflas con ganas de no atinarle”, “Veo con tristeza que aún no entienden la igualdad de género y por lo tanto debió ser una madriza como si fuera hombre”, “Hay que resaltar la caballerosidad y honor de esos hombres al portarse buena onda al no madrearla como si hubiera sido hombre”.