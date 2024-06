Gerardo Fernández Noroña resuelve la duda sobre a qué partido político pertenece: ¿Morena o PT?

Ante los recientes reclamos de Gerardo Fernández Noroña, quien ha expresado su descontento por no estar contemplado en el gabinete de Clauida Sheinbaum ni por haber sido considerado como coordinador de Morena en el Senado. La virtual presidenta electa comentó que Noroña seguirá jugando un papel importante en el movimiento de la Cuarta Transformación. Aunque no especificó si tendrá un cargo en su equipo de trabajo, aunque no es militante formal de Morena ni del Partido del Trabajo

José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña siempre se ha caracterizado por ser un legislador controversial, incluso fuera del Congreso de la Unión. Su carrera política solo ha tenido tres cargos como diputado federal y el resto de su currículum se compone en tareas dentro de partidos políticos.

Gerardo Fernández Noroña fue destapado por el PT como "corcholata para las elecciones presidenciales de 2024. Foto: Margarito Pérez/Cuartoscuro.

Perfil de un legislador controversial

Nacido el 19 de marzo de 1960 en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), este legislador ha sido conocido por su carácter controversial tanto dentro como fuera del Congreso de la Unión. Con una licenciatura en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, campus Azcapotzalco (UAM-A), ha dedicado su vida al activismo y la política, especialmente en defensa de causas de izquierda.

Trayectoria profesional

1983-1990: Trabajó en el IMSS

Carrera Política

1989: Miembro del Partido Mexicano Socialista (PMS)

1992-1994: Presidente del Comité Directivo Estatal del PRD en el Estado de México

2001-2004: Miembro de la Mesa Directiva del Consejo Nacional del PRD

2005: Secretario de Comunicación Social del PRD

2006: Vocero del PRD en la campaña presidencial de AMLO

2023: Candidato a la Presidencia de la República por el PT

Gerardo Fernández Noroña en su cuenta de X dijo que no esta afiliado al PT

En 2008, renunció al PRD en protesta por la elección de Jesús Ortega Martínez como presidente del partido. Un año después fue candidato (externo) a diputado federal pronominal por el Partido del Trabajo (PT) por la cuarta circunscripción, que comprende el Distrito Federal, Puebla, Guerrero, Morelos y Tlaxcala. Fue nombrado como coordinador de afiliación del PT, sin estar afiliado a ese partido, se refirió que “vive en unión libre” con el partido.

2009-2012: Diputado federal en la LXI Legislatura por el PT

2018-2021: Diputado federal en la LXIV Legislatura por el PT

2020: Consejero suplente del PT ante el Consejo General del INE

2021: Reelecto como diputado federal por la Ciudad de México por el PT

Gerardo Fernández

Roles partidistas

Fundador del Movimiento de Bases Insurgentes (Mobi) dentro del PRD

Secretario de Comunicación, Difusión y Propaganda del Consejo Nacional del PRD

2015: Dirigente de la Asamblea Nacional por la Independencia de México (Ánimo) y candidato (externo) a diputado federal por el PT

(externo) a diputado federal por el Coordinador de afiliación del PT

2024: Coordinador del vínculo de organizaciones sociales de la campaña de Claudia Sheinbaum Pardo

Gerardo Fernández Noroña en protesta en la Torre Trump en Nueva York (Foto: Especial) (Andrew Harnik/AP)

Controversias

Como activista social, ha insistido en la desobediencia civil. En 2014 llamó a los mexicanos a no pagar el IVA en alimentos. Realizó una protesta en la Torre Trump de Nueva York para manifestarse en contra de los planes migratorios de Donald Trump, durante la pandemia del Covid-19, se negó a utilizar el cubrebocas.

La sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó la sanción del Instituto Nacional Electoral (INE) al diputado Gerardo Fernández Noroña por insultar a la diputada panista Adriana Dávila, la cual consiste en una disculpa pública, así como tomar un curso de perspectiva de género y masculinidades.

El 4 de octubre, en Tlaxcala, Fernández Noroña afirmó que la legisladora “es más bocona que la chingada”, y luego añadió: hay que “ponerle una chinga la próxima vez que abra la boca”.