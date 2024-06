El actor Matthew Lewis pasa por Harry Potter New York para presentar una nueva experiencia

Tienda Harry Potter New York

La tienda Harry Potter New York tiene algunas nuevas ofertas mágicas para este verano norteamericano.

A partir del 20 de junio, Harry Potter New York cuenta con una aventura en escoba frente a una pantalla verde, permitiendo a los visitantes volar alto sobre escenas clásicas.

Matthew Lewis, quien interpretó al querido estudiante de Gryffindor Neville Longbottom en las películas de ‘Harry Potter’, pasó a probar la nueva experiencia virtual y celebrar las nuevas incorporaciones a la tienda.

“Cuando era niño, era fan de los libros de Harry Potter. Ojalá hubiera habido algo así cuando era más joven”, dijo Lewis. “Esto es increíble, haber podido una escoba cuando tenía nueve años montar, eso me habría dejado boquiabierto”.

En la nueva experiencia virtual, los invitados se suben a una escoba y compiten para llegar a Hogwarts a tiempo. Quienes participen volarán sobre Londres, competirán contra el Autobús Noctámbulo, volarán sobre Escocia y el Lago Negro y eventualmente llegar

Al finalizar la experiencia, los invitados pueden recibir descargas digitales de las fotos tomadas durante la experiencia, así como imprimir.

A pesar de que la experiencia de Lewis con las escenas de escobas ocurrieron en películas anteriores, él dice que la nueva experiencia virtual en escoba es muy similar a cómo se filmaron las escenas de vuelo en las película.

“Cuando hice por primera vez la escoba hace 24 años, fue mi primer día en el set, y fue un poco menos cómodo de lo que llegó a ser. Tenías la pantalla verde y los cables, y fue muy similar a lo que tienen aquí. abajo, pero cuando lo hice, era muy diferente”, dijo Lewis. “Estaban improvisando tratando de descubrir cómo hacerlo, así que literalmente solo me ataron a una escoba en la parte trasera de un camión. [La experiencia virtual en escoba] es muy, muy similar a cómo era

La copia original de El Quisquilloso está ahora en exhibición en Harry Potter New York

Además de la nueva experiencia virtual, Harry Potter New York exhibe nuevos accesorios de las películas, incluyendo la Piedra Filosofal, el collar del giratiempo, la revista El Quisquilloso, la Nimbus 2001 y las varitas de Bellatrix Lestrange, Sirius Black, Severus Snape y Draco. Malfoy. Del 20 al 23 de junio, Harry Potter New York ofrecerá visitas guiadas gratuitas resaltando los accesorios cada hora, de 9 am a 6 pm todos los días.

Para celebrar aún más las últimas incorporaciones, por tiempo limitado, el Bar de la Cerveza de Mantequilla de Harry Potter New York ofrecerá una nueva magdalena temática de escoba disponible para su compra.

“He tenido la suerte de haber interpretado a un personaje como Neville y de haber hablado con mucha gente que se ha inspirado en él. Mucha gente me ha contado historias reconfortantes de cómo superaron la escuela gracias a él, o de que ‘Harry Potter’ fue algo que compartieron con familiares que ya fallecieron”, dijo Lewis. “Sólo quiero mi último legado con ‘Harry Potter’, quiero asegurarme de que la gente todavía tenga esos recuerdos, que todavía tengan ese lugar seguro”.

Harry Potter New York está ubicado en 935 Broadway y está abierto de 9 am a 9 pm de lunes a sábado y de 9 am a 7 pm los domingos. El precio de la experiencia en escoba comienza en $20 por una foto impresa y una descarga digital, $30 por dos impresiones, $30 por todas las fotos y vídeos digitales, y $50 por medios ilimitados.

Para obtener más información, visite harrypotterstore.com.