“Sheinbaum está comprometida con Oaxaca; tenemos los mismos ideales”: Salomón Jara

A casi un mes de las elecciones, donde Morena se vio fortalecida con la elección de Claudia Sheinbaum como presidenta de México y con resultados favorables respecto a las diputaciones federales en el estado, Publimetro México entrevistó al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz.

Este fin de semana estuvo presente el presidente López Obrador allá en Oaxaca. Estuvo acompañado de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. Después de las elecciones, cuénteme, ¿qué significa para el Estado y su población esta visita?

— Bueno, la visita del presidente tiene un gran significado para nosotros, muy profundo, porque en esencia acudió a cumplir los compromisos pendientes con el pueblo de Oaxaca. Así como decirte que los 570 municipios que recorrió y recorrimos juntos en 2009, hoy se han cumplido, como son los caminos artesanales que van a las cabeceras municipales. Antes, aproximadamente la mitad de los 570 municipios de Oaxaca no tenía caminos pavimentados. Ahora, con su trabajo y apoyo, hemos logrado obtener esto. También se ha avanzado en el corredor interoceánico, la carretera, y la supercarretera de Oaxaca a la costa. Estamos muy contentos porque los proyectos estratégicos que impulsaron nuestra economía en todo el estado han mejorado la calidad de vida de todos los oaxaqueños, se crearon empleos, se fortaleció la economía regional. Es decir, se materializó la máxima que él expresa: “Por el bien de todos, primero los pobres”.

Y el acompañamiento de Sheinbaum, ¿qué significa?

— El acompañamiento de la doctora Claudia fue muy importante y, sobre todo, tuvo mayor relevancia porque, aparte de ser la primera presidenta de México, ratificó también su compromiso de continuar y profundizar la Cuarta Transformación en Oaxaca.

¿Hubo compromisos específicos por parte del gobierno federal en estos últimos meses del sexenio, o se espera que la atención se mantenga constante ahora que su compañera de partido, Claudia Sheinbaum, ha logrado la sucesión presidencial?

— Sí, te quiero comentar que con la doctora se vio la inauguración de obras: se supervisaron y se concluyeron otras. De tal manera que al presidente ya no le dio tiempo de construir la carretera, la autopista de Oaxaca-Tuxtepec. No le dio tiempo porque ya había trabajado en la parte de Guerrero, la supercarretera que viene de Acapulco hasta colindar con Oaxaca. Esa parte sí la terminó, pero ya no le dio tiempo de construirla de Oaxaca hasta Salina Cruz. Lo comentamos en el camino, y ella está comprometida a consolidar este corredor, esta autopista costera, que va por toda la costa de Oaxaca, la Costa Chica y la Costa Chica de Guerrero. Supervisamos los caminos artesanales en los municipios, y ella comentó y lo hizo público, su mejor disposición a que se sigan pavimentando las obras artesanales, ahora en las agencias municipales.

Respecto a los caminos artesanales, hay muchas personas, sobre todo que no viven en Oaxaca, que no entienden mucho ese concepto. ¿Nos puede explicar qué son?

— Sí, los caminos artesanales son caminos de concreto hidráulico que van a las cabeceras municipales. ¿Qué significa esto? Oaxaca tiene 570 municipios, y como te explicaba, aproximadamente la mitad, cerca de 280, no tenía caminos pavimentados hasta la cabecera municipal. Estos caminos, que conectan las cabeceras municipales con las carreteras más próximas, a veces tenían una distancia de 20 kilómetros, 10 kilómetros, y en algunos casos hasta 50 o 60 kilómetros. ¿Qué sucedió? El presidente se comprometió a la pavimentación de todos estos caminos, pero de manera artesanal. ¿Qué significa “artesanal”? Que lo construye el pueblo, la comunidad, que lo construye la gente. De esta manera, el recurso que antes se entregaba a la SCT o se mandaba a los estados para que lo construyeran, ahora se destinó directamente al municipio, al comité de obra, a la comunidad. En asamblea, la comunidad decidió hacer el camino, aportando la mano de obra a veces de manera gratuita y a veces pagada. Así fue como se construyó esta obra artesanal, porque fue el pueblo quien la construyó.

Tengo entendido que llevan más del 90% de la meta, ¿no?

— Sí, así es. Y fueron más de 1,500 kilómetros de pavimentación de concreto hidráulico.

¿Esto beneficia a la población de Oaxaca que está mejor conectada, pero supongo que también ayuda al turismo, a que conozcan otras áreas del estado, ¿no?

— Claro, claro, porque Oaxaca tiene una gran diversidad cultural, una gran biodiversidad en flora y fauna, y entonces, ¿qué sucede? Muchos quieren ir a Huautla de Jiménez, por ejemplo, la Mazateca, o quieren visitar algún área ecológica, como es la Sierra Juárez, o visitar las playas también, y había municipios que no tenían pavimentación, ahora beneficia al turismo, tanto local, estatal y nacional, y eso es una derrama económica muy importante.

En estos términos de turismo, ¿la coordinación con la Guardia Nacional ha ayudado a mantener mayor seguridad?

— Claro, eso ayuda mucho porque, aparte de la seguridad, también tiene que ver con el tema de la comercialización de los productos que cada municipio obtiene en sus lugares, y los lleva al mercado local. Y algunos a exportar, porque Oaxaca tiene productos de primera, como es la papaya, el limón persa, el limón mexicano, miel orgánica, café de primera, café orgánico. Entonces, esos lugares también son para llevar el transporte de sus productos.

Regresando un poco al tema de las elecciones, ¿considera que todas estas obras que se han realizado fueron la razón del resultado de lo que ocurrió el 2 de junio en Oaxaca?

— Sí, mira, te voy a comentar. Oaxaca tuvo un crecimiento económico en octubre del año pasado de 13.1%. El mayor crecimiento, en comparación con estados del norte del país, como es Jalisco, como es Nuevo León, o como es Guanajuato. Un crecimiento que nunca habíamos tenido. Terminamos el año con un crecimiento de 8.3% y el norte del país terminó con un crecimiento de cerca de 3 puntos del PIB. ¿Esto qué significa? Que en Oaxaca tuvimos mucha inversión, mucho apoyo, y todo el mundo aquí en Oaxaca reconoce al presidente Andrés Manuel López Obrador, su aportación. ¿Y cómo no íbamos a participar? La gente o el pueblo, con su filosofía, su pensamiento, su obra, y además tanto amor y cariño que le dio a Oaxaca. Fue correspondido ahora con la votación.

Oaxaca MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAXACA, 23JUNIO2024.- Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México encabezó la inauguración del camino de mano de obra Santa Catarina Coatlán – Santa Ana Miahuatlán. Lo acompañaron: Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa de México y Salomón Jara Cruz, gobernador de Oaxaca. FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM (Presidencia)

¿Ayuda el hecho de que tengan diputaciones federales, que su compañera de partido, Claudia Sheinbaum, esté en la Presidencia y que usted continúe en la gubernatura? Eso facilita las cosas para gestionar más obras y mejores programas, ¿no?

— Claro, claro. Nos facilita mucho porque hay un solo equipo, que proyecta sus inversiones, sobre la base del desarrollo, con justicia social, en los municipios, en las comunidades. Y va a facilitar mucho este trabajo, porque también nosotros tenemos los mismos ideales, y además los mismos objetivos. El no mentir, no robar, y no traicionar, y tener una política de austeridad en nuestro gobierno estatal, para que se beneficie más el pueblo.

¿Cómo es su relación con Claudia Sheinbaum? En la visita al estado, ¿pudieron hablar en privado sobre una lista de prioridades durante el próximo sexenio?

— Con la doctora Claudia tenemos una amistad de muchos años. Desde que nació nuestro movimiento. Tenemos una relación muy afectiva, de mucho respeto. Pero quiero comentarte que cuando las corcholatas salieron para hacer su precampaña, muchos no tenían una decisión y yo tomé la decisión personal, de apoyar a la doctora Claudia. Me lo pidió mi propio coordinador de grupo parlamentario, Ricardo Monreal, cuando yo fui senador. Yo le expresé por qué tenía que apoyarla, y yo le pedí que se sumara con ella. Aunque se haya molestado, después me dio la razón. Finalmente decirte que tenemos muy buena amistad. Muy buena amistad.

“Me lo pidió mi propio coordinador de grupo parlamentario, Ricardo Monreal, cuando yo fui senador. Yo le expresé por qué tenía que apoyarla, y yo le pedí que se sumara con ella. Aunque se haya molestado, después me dio la razón”

Respecto a la primera parte del gabinete de Claudia Sheinbaum, ¿cuál es su percepción?

— Es excelente. De primera. Es un gabinete con mucha experiencia, conocimiento, profesionalismo, y sobre todo con currículos muy importantes. Entonces, está garantizado tener un gabinete muy bien formado, muy bien fortalecido para estos próximos seis años.