Felipe Calderón pronosticó 35 años de sangre y violencia por la ‘guerra contra el narco’

El sexenio de Felipe Calderón estuvo marcado por una ola de violencia en el país provocada por la ‘guerra contra el narcotráfico’, una supuesta acción del gobierno del panista para disolver a los cárteles de la droga y ganar legitimidad como titular del Poder Ejecutivo.

Con el paso del tiempo quedó demostrado que su acción fue fallida y sumió a México en un récord de homicidios dolosos y el auge de organizaciones criminales que se asociaron con su mano derecha, el extitular de Seguridad y ahora culpable por narcotráfico en Estados Unidos, Genaro García Luna.

Sin embargo, ahora se dio a conocer un pronóstico que hizo Calderón Hinojosa a uno de sus amigos, el cantante de música regional mexicana, Pepe Aguilar, pues indicó que los efectos de la ‘guerra contra el narco’ durarían al menos 35 años.

Información entre amigos, no oficial

En una entrevista con la periodista Adela Micha para La Saga, del pasado mes de febrero, pero que ha circulado ampliamente en redes sociales, Pepe Aguilar confesó que Calderón le reveló este pronóstico en privado, sin ningún carácter oficial, en medio de la plática sobre la situación de inseguridad en México.

“Es todo México (inseguridad), yo creo que se salió de control y ahí van poco a poco las cosas, yo me acuerdo que el presidente Calderón me decía ‘35 años’ (tiempo que tardaría), mínimo. Y le digo, ‘señor, no me diga eso, por el amor de Dios, cómo 35 años’”, expresó.

Además, estimó que al menos los próximos 20 años la situación de violencia y operación del crimen organizado y cárteles de la droga se mantendrá.

“Obviamente yo soy un civil, un cantante, lo que me haya dicho a mi no es algo oficial, es mi amigo y como amigo platicaba eso y ahora lo estoy viendo, yo creo que en 20 años esto todavía no se acaba”.