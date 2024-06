Vecinos linchan a mujeres acusadas de robar

La inseguridad es uno de los problemas mas frecuentes en muchas cuidadas de Latinoamérica. Pese a las constantes estrategias de las autoridades por erradicar este mal, los maleantes encuentran la manera para seguir delinquiendo y asustar a la población. Hartos de vivir con miedo, algunos vecinos se han organizado para amenazar a los ladrones y asegurar que “lincharán a cualquier persona que sea descubierta robando”.

En las últimas horas se comenzó a popularizar, mediante redes sociales, el momento en que un grupo de pobladores atraparon a dos mujeres y las intentaron linchar. En las distintas grabaciones se ve cómo los presentes amarraron a las acusadas a un poste, las golpearon, les cortaron el cabello y prendieron fuego a su alrededor.

De acuerdo con el portal que difundió el hecho, los hechos ocurrieron en calles de Ecuador, mas el acto se viralizó en diversos países y ya suma más de un millón de reproducciones en la red social perteneciente a Elon Musk, donde se pueden leer comentarios como “No las quemaron, quemaron sus cabellos, no desinformen”, “Me da pena , realmente me sentí mal cuando le cortaron el pelo , pero luego esta personas sale hasta más brava e insulta a la persona de color” o “Pero la quemaron ¿o no? De nada vale dejarlas vivas”.

Golpear a un ladrón es un delito en México

De acuerdo con el Artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos “ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho”, sin embargo las personas siguen realizando esta práctica y aseguran que pararan hasta que alguien haga algo y detenga la ola de delincuencia en algunas zonas del país.

Además, el Artículo 289 del Código Penal Federal establece que “al que infiera una lesión que no ponga en peligro la vida del ofendido y tarde en sanar menos de quince días, se le impondrán de tres a ocho meses de prisión, o de treinta a cincuenta días multa, o ambas sanciones a juicio del juez. Si tardare en sanar más de quince días, se le impondrán de cuatro meses a dos años de prisión y de sesenta a doscientos setenta días multa”.