Biden vs Trump: Primer debate por la presidencia de EE.UU.

Biden vs Trump

El presidente estadounidense, Joe Biden, y el virtual candidato presidencial republicano, Donald Trump, se enfrentarán esta noche en Atlanta, Georgia, en un histórico debate organizado por la CNN. Este encuentro marca el inicio de la contienda electoral, caracterizado por la ausencia de público y un fuerte operativo de seguridad en el centro de la ciudad.

El debate, que comenzará a las 19:00 horas de México, no está organizado por la Comisión de Debates Presidenciales. Durante el mismo, los micrófonos se cerrarán cuando no sea el turno de hablar de cada candidato, por lo que no podrán comunicarse con miembros de sus respectivos equipos de campaña en ningún momento.

Pronunciamientos previos

Donald Trump utilizó su red social, Truth Social, para resaltar una encuesta de Rasmussen que lo posiciona 10 puntos por encima de Biden, además de compartir información de Fox News sobre las presuntas falsedades en las promesas de campaña de Biden.

Por su parte, Joe Biden lanzó un video en redes sociales donde cuestiona la idoneidad de Trump para el cargo presidencial. En el video, figuras prominentes como Mike Pence y Alyssa Farah Griffin expresan sus dudas sobre Trump, con declaraciones que lo consideran incapaz para volver a estar al frente del país.

El debate entre Biden y Trump se espera como un momento crucial en la carrera hacia la presidencia de Estados Unidos, con la atención global centrada en las posturas y argumentos que ambos contendientes presentarán esta noche sobre política exterior, economía, además del tema migratorio, un rubro de especial atención para su relación bilateral con México.