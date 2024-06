Después del berrinche, Noroña recibe propuesta de Sheinbaum que “va a valorar”

Después de que Gerardo Fernández Noroña expresara su descontento por no haber sido considerado para obtener un cargo en la próxima administración, a pesar de haber brindado todo su apoyo al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), parece que sus “berrinches” tuvieron efecto; la virtual presidenta electa reveló la segunda tanda de miembros de su gabinete y después se reunió con el diputado, quien señaló que Claudia Sheinbaum le planteó una propuesta que está considerando.

¿De qué hablaron Noroña y Sheinbaum en la reunión?

En entrevista para varios medios de comunicación compartida en redes sociales, Fernández Noroña destacó la relación de largo tiempo y cariño que mantiene con Sheinbaum, subrayando la coincidencia en muchos aspectos.

“La verdad es que tenemos una relación de mucho tiempo, mucho cariño y mucha coincidencia, entonces muy bien. Muy buena reunión, compromiso, la unidad del movimiento, eso es lo central, todo lo demás es anecdótico y secundario.”, aseguró el diputado tras su reunión con la morenista.

Después de la reunión, aseguró que el compromiso principal es la unidad del movimiento, y que “cualquier asunto de cargos es anecdótico y secundario”. Enfatizó que, a diferencia de la politiquería tradicional donde los cargos eran el principal objetivo, su enfoque está en la importancia del movimiento, el servicio y la unidad.

Aclaró que el compromiso que hicieron fue su inclusión en el Senado de la República y que nunca se habló de la posibilidad de formar parte del gabinete, por lo que, según él, no tiene expectativas en ese sentido.

“La politiquería tradicionalmente era que todo era un asunto de cargos y no es un asunto de cargos, es un asunto de la importancia al movimiento, el servicio y la unidad, no es el tema central. Sí, me dieron el Senado, ese fue el compromiso que hicimos, nunca hablamos de la posibilidad de que yo estuviera en el gabinete, yo no tengo ninguna espectativa en ese tipo”, informó Noroña tras reunirse con Sheinbaum.

“Es el cargo más importante que cualquier otro que tuviera”, Noroña tras reunirse con Sheinbaum

Noroña expresó su satisfacción con la reunión, destacando que se discutieron temas de fondo y el fortalecimiento del movimiento y la democratización. Aunque señaló que tenía una opinión diferente sobre los acuerdos para las posiciones internas, consideró que estos no son lo más importante. Indicó que Sheinbaum le planteó una propuesta que está evaluando, y agradeció el nivel de confianza que esto demuestra.

“Me quedo muy contento porque estamos compartiendo los asuntos de fondo y el fortalecimiento del movimiento, la democratizacion y ella en un principio me comentó que la interpretacion es correcta, yo tengo otra opinion sobre el tema de los acuerdos para las posiciones internas pero insisto, me parece que eso no es lo sustantivo. Sí me planteó algo que voy a valorar. Eso es un privilegio y una responsabilidad, yo le agradezco mucho ese nivel de confianza y ese me parece el cargo más importante que cualquier otro que tuviera, el acceso permanente”, aseguró el diputado.

Para Noroña, la responsabilidad y el privilegio de tener acceso permanente a Sheinbaum son más significativos que cualquier cargo específico.

En sus palabras, el diputadoaseguró que “este nivel de confianza es el cargo más importante que podría tener”. Aunque no especificó si aceptará la propuesta, dejó claro que su enfoque principal está en contribuir al movimiento y no en obtener un puesto en el gabinete. reafirmando su dedicación a los principios de la Cuarta Transformación (4T) y su deseo de fortalecer la unidad y la democratización en México.