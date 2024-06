AMLO niega represalias contra Loret de Mola, el periodista asegura que se prepara para “lo peor”

Recientemente, Carlos Loret de Mola afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador inició una investigación en su contra desde la Unidad de Investigación Financiera (UIF) en febrero, como parte de una “venganza” tras la publicación de reportajes sobre una red de corrupción en la que presuntamente están involucrados sus hijos Andrés y Gonzalo López Beltrán, y a sus amigos, incluyendo a Amílcar Olan.

En una entrevista con David Aponte, Maite Azuela y Héctor de Mauleón en el programa de “Con los de Casa” a través de la plataforma de El Universal, el periodista expresó:

“Yo me estoy preparando para lo peor, no sé hasta dónde es capaz de llegar este presidente. No tengo la menor duda que tiene un odio muy particular hacia mi persona. López Obrador no está en el ocaso, por el contrario, tiene mucho poder y un enorme apetito de venganza”.

La UIF también investigó a dos empresas de LatinUS, Media Radio y LatinUS Media MX Hub, que ya habían sido revisadas en febrero cuando se reveló un video de Pío López Obrador recibiendo dinero. De acuerdo con Loret de Mola, la victoria de Morena en las elecciones del 2 de junio permitió que estas investigaciones se reanudaran, otorgando más poder al presidente para intentar “destruir los contrapesos, destruir al Poder Judicial, a la prensa”, empezando por él y sus colaboradores.

En ese sentido, Loret de Mola considera que las presuntas acciones gubernamentales han puesto en peligro a él y a su familia, ya que el presidente reveló sus presuntos ingresos, exponiéndolo a la delincuencia en un país donde “te secuestran por cinco mil pesos”. Aseveró que nunca ha insultado ni calumniado a López Obrador, solo ha presentado reportajes con documentos y grabaciones que el presidente nunca ha desmentido.

“Que no se prepare de nada”

Por su parte, el presidente López Obrador negó las acusaciones de represión y afirmó que en su gobierno hay libertad de expresión. “Que no se prepare de nada (...) nosotros no somos represores, estamos a favor de la libertad de expresión”, y mencionó que nunca ha denunciado a un periodista y que Loret de Mola intenta culparlo por su fracaso como periodista.

De igual forma, trascendió que Pablo Gómez, titular de la UIF, acudirá a la “mañanera” para hablar sobre el caso. López Obrador enfatizó que no ha presentado ninguna denuncia contra Loret de Mola y que nunca ha ordenado investigaciones en su contra. “Nadie le echó a Hacienda, nadie”, concluyó el jefe del Ejecutivo.