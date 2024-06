“Estoy cayendo en la provocación, vamos a dejarlo hasta ahí”: AMLO ‘se engancha’ con periodista en la mañanera

Durante la conferencia de prensa del viernes 28 de junio en Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), tuvo un tenso intercambio de opiniones con la periodista Reyna Haydeé Ramírez luego de que cuestionó al mandatario sobre la presunta corrupción de sus hijos y el gobierno de la Cuarta Transformación (4T), lo que llevó a una acalorada discusión.

¿Qué fue lo que le dijo la reportera AMLO en la mañanera?

Ramírez interrogó a López Obrador acerca de la presunta corrupción de sus hijos y las supuestas investigaciones a periodistas en lugar de a delincuentes, en referencia a la noticia de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) estaba investigando las cuentas personales del periodista Carlos Loret de Mola, información que el presidente había desmentido días antes.

Luego, la periodista mostró en la mañanera un audio en el que Andrés Manuel defendía el trabajo de Anabel Hernández, cuando investigaba al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, antes de que fuera detenido por corrupción.

En respuesta, López Obrador exhibió un video donde Anabel Hernández elogiaba su carrera política y aseguraba no haber encontrado indicios de corrupción. Sin embargo, el presidente destacó que la opinión de la periodista había cambiado.

La reportera Reyna Haydeé Ramírez recordó una conversación anterior donde preguntó al presidente sobre la posible influencia del crimen organizado en las elecciones. López Obrador reafirmó que, aunque el dinero del crimen podría estar presente, el pueblo consciente y politizado de México no vende su dignidad.

“Yo le pregunté el otro día que si había dinero del crimen en las elecciones, usted me dijo que si, que no con ustedes pero me dijo que sí, entonces si hay en eso”, dijo Reyna Haydeé Ramírez antes de mostrar el audio.

AMLO asegura que nunca ha denunciado ni investigado a ningun periodista

El presidente continuó defendiendo su integridad, alegando que se han destinado grandes sumas de dinero para desprestigiarlo sin éxito, gracias a su autoridad moral y conciencia tranquila. Refutó las acusaciones de Anabel Hernández, quien insinuó que AMLO había recibido dinero del Cártel de Sinaloa, calificándola de calumniadora por no presentar pruebas sólidas.

López Obrador criticó duramente el periodismo que considera inventa calumnias, enfatizando que nunca ha investigado ni denunciado a un periodista a pesar de las constantes difamaciones en su contra.

“Han destinado muchísimo dinero a desprestigiarme y no han logrado su propósito porque tengo autoridad moral y porque tengo mi conciencia tranquila. Si la señora Anabel dice que me dieron dinero los de Sinaloa, pero resulta que no es cierto, puedo decirle a la señora Anabel, ¿cuál es tu fuente?, ¿cuáles son tus pruebas? Y la señora Anabel no tiene pruebas, queda como una calumniadora”, dijo López Obrador.

“Me estoy enganchando y mejor vamos a dejarlo hasta ahí”: AMLO

En cuanto a las acusaciones de investigaciones a periodistas como Loret de Mola y Anabel Hernández, AMLO negó categóricamente que estuvieran siendo investigados por su gobierno. Reiteró que no hay ninguna investigación en curso y que es más eficaz demostrar las calumnias que presentar denuncias legales.

“Ese periodismo es nefasto, ni se le puede llamar periodismo, eso es inventar calumnias. Nunca he denunciado a ningún periodista y me han calumniado todo el tiempo. Hay un juicio, primero lo íntimo que tiene que ver con nuestra conciencia y luego hay un juicio histórico y hay un juicio popular y la gente sabe”, aseguró Andrés Manuel.

El presidente reconoció que se estaba “enganchando” en la provocación de Ramírez y decidió poner fin al tema, sugiriendo que se dejara la discusión hasta ahí. Aseguró que sus hijos publicarían una carta en respuesta a las acusaciones, pero insistió en que no había nada que investigar, subrayando la transparencia de su administración.

“No estoy investigando a nadie, ni a Loret, ni a la señora Anabel. Es más eficaz mostrar que calumnian que presentar una denuncia legal, no hay que investigarlos, no los están investigando, a mí nunca me han dicho, no hay nada, absolutamente nada. Cualquiera puede hacer la investigación, presentar una denuncia; mis hijos van a publicar una carta y... ya estoy cayendo en la provocación, Reyna, me estoy enganchando y mejor vamos a dejarlo hasta ahí”, finalizó el presidente.