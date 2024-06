Recuento de votos ordenado por Triejal es para validar robo de MC en la elección de GDL: Chema Martínez

Chema Martínez, candidato a la alcaldía de Guadalajara por la mega alianza Sigamos Haciendo Historia, advirtió que el recuento que aprobó el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco (Triejal) para la elección tapatía, es para favorecer a MC; solo contarán de nuevo votos en donde el partido naranja ya ganó, señaló.

El diputado local aseveró que lo determinado por el Triejal busca enderezar el fraude y el robo que Movimiento Ciudadano hizo de esta elección, pues el recuento de ciertos votos se hará sin sustento legal.

Dijo que, de acuerdo al artículo 637 Bis del Código Electoral, el recuento solo se debió haber aprobado si lo pidió un partido porque no se hizo en su momento en la sede del cómputo municipal o, en el otro supuesto, que se haya solicitado y se haya negado sin causa justificada.

“Ninguna de las dos cosas ocurrió, para que proceda un recuento en el tribunal, en sede jurisdiccional, tendría que haber pedido el actor en el consejo municipal, en la jornada del cómputo, el recuento. Pues ahora, como no lo pidió, pues el tribunal le está supliendo la eficiencia en la queja, y dice ‘no te preocupes, reconozco que no lo pediste, pero por ampliar los derechos humanos, entonces yo te lo voy a garantizar’, válgame Dios, en verdad es una barbaridad, porque lo que está ocurriendo es todo un montaje, es todo un teatro”.

La resolución del tribunal electoral derivó de un incidente presentado por Verónica Delgadillo, por lo que Chema Martínez no dejó de condenar el actuar de magistrados, toda vez que, al igual que el IEPC, se están prestando a validar el robo de los votos de las y los tapatíos.

“Lo que va a ocurrir, pues van a refrendar seguramente los mismos números que hay. La preocupación es que hoy se esté prestando. Ya teníamos claro un cómplice que era el IEPC y su presidenta, hoy parece que tienen nuevo cómplice que es el tribunal local (...). Van a manosear, como han manoseado todos los paquetes, van a reconstruir de manera delincuencial todo el cómputo para que les vaya bien”, lamentó.

Insistió en que es raro que MC, el supuesto ganador de la elección, haya pedido el recuento de votos, y más aún que el IEPC ya haya estado enterado de lo que iba a determinar el Triejal, cuando la verdad es que a ellos les tomó por sorpresa la sesión cuando tienen pendientes temas de hace un año.

Por ello, reiteró que ellos no dejarán de luchar y que esperarán a que se agote hasta las últimas instancias el juicio de inconformidad que presentaron para declarar nula la elección por Guadalajara.

“Presentamos un juicio de inconformidad pidiendo la nulidad, no recuento, porque se robaron 138 mil 982 votos, por eso no pedimos el recuento, porque ya se dio en el consejo municipal de mil 329 casillas, 61 por ciento de la elección. Lo que estamos pidiendo es que aparezcan las boletas, pero lo que no queremos es que el tribunal se preste a que fabriquen boletas nuevas”, finalizó.