¿Cuáles son los mejores cafés mexicanos que recomienda AMLO?

El presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó cuáles son para él los mejores cafés mexicanos, al mencionar que tiene que ser de “altura”, para que tenga “sabor, fortaleza y aroma”, al mismo tiempo que rechazó tomar descafeinado, tras el comentario de una de las reporteras asistentes a su conferencia de este 2 de julio.

“No, no, no ¿qué descafeinado ni que nada, ¿quién toma café descafeinado?. Pluma Hidalgo el mejor café, no, Yajalón, Chilón y Coatepec, Atoyac, y no me voy a meter en eso porque eso sí genera celos, sentimientos y hiere susceptibilidades, pero el café mexicano es buenísimo, tiene que ser de altura, no tan alto, 1,500 metros a nivel del mar, para que tenga sabor, fortaleza y aroma, ¿qué es eso de descafeinado’, no, no, no”, expresó López Obrador durante su conferencia mañanera.

La recomendación inició a pregunta de una periodista durante su conferencia sobre la posible renuncia de Norma Lucía Piña, al mencionar que el mandatario nacional busca “descaifenar” (remover) a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Renuncia de Norma Piña

De acuerdo con medios nacionales, la ministra Yasmín Esquivel solicitó en sesión privada del pleno de la Suprema Corte la renuncia de la presidenta Norma Piña. También indicó, de acuerdo con el periódico Reforma, que para evitar una reforma judicial radical debe hacerse a un lado para que haya otro interlocutor en las negociaciones parlamentarias.

“¿Qué pasa si renuncio?, ¿podrían ustedes aceptar si yo renuncio, si dijera un ministro o una ministra, podrían aceptar que nada más se eligieran a los ministros y no a los magistrados y a los jueces?, no, no”, sentenció el presidente de México.

AMLO también reiteró que el mejor método para resolver problemas es el democrático, “para no equivocarnos lo mejor es preguntar”, opinó sobre el posible cese.