¿El huracán Beryl podría alcanzar la categoría 6 que proponen científicos de EE. UU?

El huracán Beryl, que se aproxima a las costas mexicanas y se ha intensificado a un ciclón de categoría 5, ya ha causado estragos en puertas, ventanas y tejados en varias regiones del sureste del Caribe. Tocó tierra en la isla de Carriacou, en Granada, como una tormenta de categoría 4 y posteriormente se intensificó.

El meteoro, calificado como “potencialmente catastrófico”, avanza hacia Jamaica y se espera que llegue a México entre el viernes 5 de julio y el sábado 6 de julio. Aunque el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que llegue con una categoría reducida, el antecedente de otros huracanes enciende las alertas.

Beryl. Trayectoria esperada del huracán.

¿Qué es la categoría 6?

El 23 de febrero de 2024, Publimetro México un artículo que discute la posible introducción de una nueva categoría en la escala de huracanes, la categoría 6. Esta propuesta surgió tras el devastador impacto del huracán Otis en 2023, que golpeó Acapulco con vientos superiores a 330 km/h, una fuerza que excede el umbral actual de la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson.

Durante más de cinco décadas, el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. ha utilizado la escala Saffir-Simpson para clasificar huracanes, abarcando desde la categoría 1 (119-153 km/h) hasta la categoría 5 (vientos de 252 km/h o más). Sin embargo, los científicos Michael Wehner y James Kossin han cuestionado si esta escala sigue siendo adecuada para reflejar los riesgos en un mundo donde el calentamiento global intensifica estos fenómenos.

En un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), Wehner y Kossin proponen la categoría 6 para huracanes con vientos superiores a 309 km/h. Wehner explicó que el calentamiento global ha incrementado las temperaturas del océano y del aire, proporcionando energía adicional para huracanes más potentes.

Según Wehner, “los océanos más cálidos deberían provocar huracanes más intensos”. Su estudio revisado por pares confirma esta hipótesis, destacando que varios huracanes recientes, incluido Otis, ya han alcanzado velocidades que justificarían una clasificación de categoría 6.

Los investigadores utilizaron modelos que predicen un aumento en la frecuencia de huracanes de categoría 6 a medida que el clima continúa calentándose. Con un aumento de dos grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, la probabilidad de estos huracanes podría aumentar hasta un 50% cerca de Filipinas y duplicarse en el Golfo de México.

“Las características de un huracán de categoría 6 son las mismas que un categoría 5: destrucción total y muerte segura. Solo que peor” — Michael Wehner, científico principal de la División de Matemáticas Aplicadas e Investigación Computacional del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley

¿Cambiará la escala Saffir-Simpson?

Wehner señala que la introducción de la categoría 6 busca principalmente concienciar sobre los efectos del cambio climático en la intensidad de los huracanes, más que proponer un cambio oficial en la escala de clasificación. Además, subraya que la escala Saffir-Simpson solo considera la velocidad del viento, mientras que los daños significativos también provienen de las inundaciones causadas por la marejada ciclónica y las lluvias.

El Centro Nacional de Huracanes ya desarrolla productos que informan al público sobre estos peligros, recomendando a las personas prestar atención a estas advertencias más detalladas y gráficas, en lugar de centrarse únicamente en la escala Saffir-Simpson.

La energía de un huracán proviene del calor del océano y del aire cálido y húmedo, factores que el cambio climático ha intensificado, incrementando la fuerza de estos fenómenos. Por lo tanto, es lógico esperar huracanes más poderosos en el futuro.