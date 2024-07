Extensión de L10 del Trolebús suprimirá cuatro rutas de transporte en Iztapalapa, Coyoacán y BJ

“Nos vamos a quedar sin chamba”, es la sensación de frustración que tienen varios choferes del transporte público que conducen por el Eje 8 Avenida Ermita Iztapalapa, previo al inicio de operaciones de la extensión de la Línea 10 del Trolebús, que irá de Constitución de 1917 a Mixcoac, Ermita y Taxqueña, lo que sustituirá más de 600 microbuses de las rutas 1, 2, 14 y 25, que van a dichos destinos.

Información proporcionada a Publimetro por el Servicio de Transportes Eléctricos (STE), revela que la extensión de la Línea 10 del Trolebús que pasará por las alcaldías Iztapalapa, Benito Juárez y Coyoacán, será a nivel de piso, a comparación de su primera parte que es elevada, y que llega hasta la UACM “Casa Libertad”, y que se espera que en los próximos meses tenga conexión con Chalco, en el Estado de México.

Además, STE señaló que la instalación de la infraestructura de distribución de energía eléctrica para la tracción de los trolebuses (línea elevada / catenaria) lleva un 51.5% de avance en el trazo comprendido de la terminal Constitución de 1917 a Mixcoac, en ambos sentidos. Dichos trabajos han sido cerciorados por los transportistas, que mencionaron que sobre Avenida de Las Torres ya inició la instalación eléctrica.

El avance en las labores de instalación refleja el trabajo del Gobierno capitalino, que a pesar de estar atrasado, confirma la existencia de la línea que por muchos años fue ideada, pero no realizada. Desde el paradero de Santa Cruz Meyehualco, en la alcaldía Iztapalapa, un chofer de microbús con más de 30 años de experiencia, lamentó los trabajos de extensión de la Línea 10 del Trolebús, ya que, dijo, STE no lo va a dejar trabajar como conductor por su edad.

“En cuanto a los choferes no nos han dicho nada (cambio a Trolebús) (...) yo fui a las oficinas de Trolebuses, pero por la edad ya no me aceptaron (ser parte de la plantilla de choferes de la extensión de la L10), qué porque ya tengo 52 años. Ya no nos dejan, ya tienen sus choferes según ellos (STE). Imagínate nos vamos a quedar sin chamba; pero de que nos van a quitar, nos van a quitar, es un hecho”

— Conductor de microbus