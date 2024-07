Marko Cortés arremete contra Calderón por pésimo resultado del PAN en su sexenio

El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, tuvo un intercambio de acusaciones con el expresidente Felipe Calderón, quien en noviembre de 2018 renunció al partido por el que llegó a la presidencia de México en 2018 cuando se enfrentó contra Andrés Manuel López Obrador en las elecciones de 2006.

Las críticas de Calderón a la presidencia de Cortés han sido constantes, a quien en una reciente publicación en su cuenta de X lo calificó como la persona que más daño causó ha causado al PAN en toda su historia.

“Uno de los mejores tribunos del @AccionNacional, @JTrianaT, quedó fuera del Congreso al no incluirlo en sus listas plurinominales. Eso sí, sí quedó uno de sus peores oradores @MarkoCortes, el actual presidente del PAN y el que más daño le ha hecho en la historia a ese partido, además de su asistente y otros de su camarilla”, criticó Calderón.

Sin embargo, Cortés no se quedó callado y cuestionó a Calderón por los malos resultados electorales que consiguió el PAN cuando fue presidente de México, cuando los votos para ese partido fueron los más bajos.

“@FelipeCalderon, explícanos por qué la peor caída de votación para @AccionNacional en la historia fue cuando fuiste presidente, dejando a nuestra candidata en tercer lugar”.

El panista también reclamó a Calderón por el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien fue declarado culpable de narcotráfico en Estados Unidos, porque le causó un gran daño al partido, además de sugerir que el expresidente mexicano consintió las actividades ilícitas de García.

“Aprovecho también para pedirte que nos expliques qué pasó con García Luna, porque sin tener ninguna responsabilidad, al PAN eso le provocó un enorme daño en la campaña, ¿tú no te enterabas de lo que pasaba en tu gobierno o lo consentías?”, añadió en su cuenta de X.

Pelea con Javier Lozano

Previamente a este intercambio de acusaciones, Marko Cortés discutió con Javier Lozano durante un programa de Atypical TeVe, el exsecretario del Trabajo en el gobierno de Calderón lamentó que no haya renunciado a la presidencia del PAN por los malos resultados que tuvo Xóchitl Gálvez y hasta consiguió llegar al Senado.

Lozano también lo acusó de no haberse deslindado de García Luna, pues fue un secretario de Estado en un gobierno del PAN: “El señor era secretario, no importa que no fuera panista. Ahora resulta que como no es panista no lo reconocemos como uno de los nuestros”.

El exsecretario también recordó los malos resultados de 2012, cuando la candidata fue Josefina Vázquez Mota, a la que calificó como pésima y quedó en tercer lugar, luego de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.