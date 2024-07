¡Hay tiro! Marko Cortés y Javier Lozano discuten por pluris, García Luna y crisis del PAN en Atypical TE VE

La plataforma del publicista Carlos Alazraki, Atypical TE VE, volvió a llamar la atención la mañana de este martes, pues tuvo como invitado al dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, quien se enfrascó en una discusión con el panista Javier Lozano.

Como varios exgobernadores y militantes panistas, Lozano se unió para exigir la renuncia de Cortés, algo que le preguntó de manera directa en la mesa del programa del canal de YouTube.

“Porque el resultado electoral fue exactamente igual al que tuvimos en 2018 , el PAN tuvo 23 senadores y ahora tuvimos 22. No fue un mal resultado electoral, pero es la primera vez en los últimos 21 años que Acción Nacional no cae como cuando cayó con Fox y Calderón”, aclaró Marko Cortés.

Sube de tono discusión por García Luna y Josefina Vázquez Mota

Sin embargo, la discusión pasó a mayores cuando Javier Lozano reprochó a Cortés sobre el tema del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, acusado de narcotráfico en Estados Unidos, a quien dijo nunca reconocieron en el PAN en medio del proceso judicial que enfrenta.

“El señor era secretario de Estado en un gobierno panista, no importa que no fuera panista. Ahora resulta que como no es panista no lo reconocemos como uno de los nuestros”, dijo Lozano.

El dirigente nacional del PAN continuó firme en su postura de que nunca no reconocieron porque no militaba en el blanquiazul.

“El PAN nunca lo ha reconocido como uno de los nuestros (…) él no es panista y nunca fue panista”, expresó Marko Cortés, al mismo tiempo que aseguró que el tema del vínculo con el narco de García Luna afectó a la campaña.

Pero el intercambio no terminó ahí, pues el presidente del PAN cuestionó por qué habían perdido en 2012, a lo que Lozano culpó a la excandidata presidencial Josefina Vázquez Mota, a quien calificó como “pésima”.

Reprochan a Cortés por pluris

Javier Lozano, exsecretario del Trabajo con Felipe Calderón, señaló a Marko Cortés por colocarse como primero en la lista de candidatos a senadores plurinominales.

“Bravo campeón, por eso estamos tan jodidos”, expresó Lozano.

Pero Cortés no se quedó callado y reveló que el enojo de Lozano proviene de que quería una candidatura plurinominal, la cual no le otorgaron.

“Javier, dile a la gente que estas enojado porque no te dimos la plurinominal”.