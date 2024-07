El Bart dijo que matar es como prepararse para el examen de Comipems

Héctor Martínez, conocido como “El Bart” y acusado de atentar contra la vida del periodista Ciro Gómez Leyva, declaró que el atentado se debió a la labor periodística de Gómez Leyva por “meterse con quienes no deben y hablar de más”.

Martínez afirmó: “Yo siento que es porque iba a hablar de más, ese es el tema con los periodistas, que, por querer sacar su nota, luego se meten con quienes no deben y hablan de más. Esta persona ya está hartando al Gobierno, está presionando a la Fiscalía, pues ¿Quién es?”.

Héctor Martínez, alias "El Bart", en trevista con Saskia Niño de Rivera (Foto: Redes Sociales)

“Cuántos periodistas han matado y no ha pasado nada. No han agarrado a nadie. Yo me lo imaginaba en su camioneta con una sabana blanca” — El Bart

Estas declaraciones fueron hechas en un adelanto de la entrevista con Saskia Niño de Rivera para el podcast Penitencia. En la misma entrevista, Martínez comparó el acto de asesinar con presentar un examen de la Comipems.

“Yo lo veía como un paciente más. Si supieras todo lo que se dice de mí: sicario hechizo, cómo no lo mataste, como si estaba blindada le disparaste. O sea, pude decir misa, pero no saben cómo está la situación, no saben el momento. Ya los quisiera ver en la motocicleta. Ahora, si es como cuándo haces tu examen al Comipems, ya para pasar a algo importante, te preparas y lo repruebas, así me pasó, así me pasó”.

Héctor Martínez

Martínez, quien se encuentra detenido en el penal de Santa Martha en una zona especial por tener VIH, detalló que ha asesinado a más de 20 personas y que para cada caso siempre realiza una “investigación” previa.

Según el acusado, él y la célula delictiva que dirigía seguían a sus víctimas, en este caso al periodista Gómez Leyva, para conocer su rutina antes de perpetrar el ataque.

Incluso reconoce que no se veía en la cárcel, pues en México las agresiones contra periodistas no se investigan ni castigan, pu es es el “México mágico”.