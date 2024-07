Incendia local donde trabaja expareja en Iztapalapa por negativa de retomar relación

Un hombre de 24 años, identificado como José Angel, fue captado en video cuando prendió fuego a un local comercial en la colonia Doctor Alfonso Ortiz Tirado, de la alcaldía Iztapalapa, como represalia en contra de su expareja que se ha negado en varias ocasiones a volver con él.

Fue cerca de las 6 de la mañana cuando el hombre llegó a bordo de una bicicleta, rocía algún combustible en la fachada del negocio, le prende fuego y se aleja con toda calma en la misma bicicleta; los bomberos llegaron al lugar y extinguieron las llamas que solo casaron daños materiales.

Yahelli Camacho es la joven que ha sido amenazada en varias ocasiones por su expareja, con quien hace cinco años tuvo un hijo, narró a Telediario que con el paso del tiempo la relación se volvió violenta, por lo que hace algunos meses decidió terminar con la relación, situación que no fue aceptada por José Ángel.

Debido a la violencia contante, la joven consiguió una orden de restricción en su contra, pero eso no fue impedimento para que las agresiones se detuvieran, incluso escalaron hasta llegar a la jefa de Yahelli, que respaldó a la joven cuando su ex fue a gritarle afuera del local.

“Él siempre se dirigió con amenazas contra mí, en una ocasión se llevó a mi hijo y amenazó que si no regresaba con él no volvería a ver a mi hijo, otro día fue a mi trabajo y comenzó a gritarme para que saliera, como no lo hice amenazó a mi jefa.

“Ayer nos comenzó a seguir, como no le hicimos caso creo que fue que actuó así contra mi jefa, lo que le hizo a ella fuer por apoyarme; no sé que hacer, estoy con miedo todos los días, más porque siempre estoy con mi hijo, cualquier cos que me llegue a hacer está mi hijo conmigo”, narró la víctima.

Pese a que se tiene la orden de restricción, que José Ángel no ha respetado en varias ocasiones, en la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México le dijeron a Yahelli Camacho que debe esperar a que se libere una orden de aprehensión en contra de su expareja para que responda por sus violentas acciones.