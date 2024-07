“Iba a hablar de más”: ‘El Bart’ confiesa por qué atentó contra Gómez Leyva y revela si habrá más intentos de asesinato

En un segundo adelanto de la entrevista realizada por la activista Saskia Niño de Rivera a Héctor Eduardo Martínez Jiménez, alias ‘El Bart’, el sicario que atentó contra el periodista Ciro Gómez Leyva en diciembre de 2022, confesó las razones detrás de su intento de asesinato y reflexionó sobre su posible arrepentimiento y futuros atentados contra el comunicador.

Sicario no se arrepiente de intentar matar al periodista y no le pedirá perdón

Gómez Leyva compartió en su cuenta de X (anteriormente Twitter) un segundo fragmento de esta entrevista en la que Saskia, fundadora de Reincerta, entrevistó a ‘El Bart’, quien se describió a sí mismo como “una persona noble que mata gente”.

Durante la conversación, el sicario reveló que no siente arrepentimiento por sus acciones y que no le pediría disculpas a Gómez Leyva si lo tuviera frente a frente. En sus propias palabras, no le gusta arreglar las cosas con un perdón, viendo a sus víctimas como “pacientes más”.

Mientras espera ser sentenciado por el atentado fallido, ‘El Bart’ explicó que su error fue no darse cuenta de que la camioneta de Gómez Leyva estaba blindada. De haberlo sabido, habría desistido del intento. También narró cómo fue el encuentro cara a cara con el periodista en la audiencia del 7 de febrero de este año, mencionando que Gómez Leyva lo miraba fijamente, aparentemente para reconocerlo.

‘El Bart’: “Gómez Leyva está hartando al gobierno”; ¿habrá más intentos de asesinato?

Sobre la posibilidad de futuros atentados, ‘El Bart’ afirmó no saber si alguien más intentará asesinar a Ciro Gómez Leyva, pero sugirió que el periodista está “hartando al gobierno” con sus acciones. Según el sicario, intentó matar a Gómez Leyva porque “iba a hablar de más” y criticó a los periodistas por meterse con personas poderosas sin considerar las consecuencias.

Hasta el momento, ‘El Bart’ no ha revelado quién lo contrató para matar al periodista Ciro Gómez Leyva. Sin embargo, sus declaraciones han dejado al comunicador consternado, quien afirmó que se pueden sacar muchas conclusiones tras las declaraciones del sicario.

¿Dónde ver la entrevista completa de ‘El Bart’ con Saskia Niño de Rivera?

Este adelanto de la entrevista no solo arroja luz sobre la mente de un sicario, sino que también plantea serias cuestiones sobre la seguridad y el riesgo que enfrentan los periodistas en México. La sinceridad y frialdad con la que ‘El Bart’ habla de sus acciones y su falta de arrepentimiento reflejan la dura realidad de la violencia que afecta al país y los peligros que enfrentan aquellos que buscan informar al público.

La entrevista completa de ‘El Bart’ con Saskia Niño de Rivera, se transmitirá próximamente en el podcast Penitencia, donde se espera que se revelen más detalles sobre este caso que ha conmocionado a México.