“No quiero que me contagien su mediocridad”: excandidata Sofía Yunes estalla contra críticas

Sofía Yunes, excandidata de Movimiento Ciudadano (MC) y sobrina del exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, estalló una vez más tras encontrarse en el centro de una polémica en redes sociales debido a una supuesta donación de mochilas a menores necesitados; los usuarios criticaron la cantidad y la calidad de los objetos, acusandola de buscar aprobación pública al compartir su acto de caridad.

¿Por qué criticaron a Sofía Yunes, sobrina del exgobernador de Veracruz?

En respuesta a las críticas, Yunes eliminó la publicación y expresó en su cuenta de X (antes Twitter) su frustración por los comentarios llenos de odio. Mencionó que estos ataques la hacen reconsiderar su voluntad de ayudar, ya que no quiere que la “mediocridad” de algunos usuarios se le “contagie”.

La excandidata aseguró que las críticas le generan deseos de no volver a realizar actos de caridad debido al constante juicio que enfrenta. “Quité mi publicación de las donaciones, porque la neta con tanto pin... odio que me avientan me dan ganas de no ayudar absolutamente a nadie, eso buscan y no quiero que me contagien su mediocridad unos cuantos”, aseguró Sofía Yunes.

A pesar de eliminar la publicación, las críticas continuaron, con usuarios sugiriendo que Yunes solo buscaba llamar la atención y ganar aprobación popular con “likes”, insinuando incluso que podría tener aspiraciones políticas para convertirse en alcaldesa en Veracruz.

“Hoy me fui a comprar unas mochilas para unos niños y como no eran 200 mochilas porque tampoco soy millonaria traté de comprar unas bonitas y de buena calidad pues también soy criticada por eso, por qué no mejor haces algo tú, en lugar de criticar”, informó en redes sociales.

Sofía Yunes “se engancha” con críticas y responde a usuarios

Yunes, en respuesta, defendió su acción afirmando que, aunque no pudo comprar muchas mochilas, se esforzó por adquirir algunas de buena calidad. Sin embargo, la situación escaló cuando Sofía “se enganchó” y comenzó a responder individualmente a algunas de las críticas en su cuenta de X.

A pesar de haber dejado la política, mencionó que no la dejan en paz y que constantemente recibe comentarios misóginos y de acoso, pues algunos usuarios incluso le sugirieron abrir una cuenta de OnlyFans para obtener más atención, lo cual evidenció la cosificación y sexualización que enfrenta en redes sociales.

“Si yo quisiera abrir un Only fans lo abro mañana nada ni nadie me lo impide y seguramente voy a ganar más dinero de lo que tú has hecho en toda tu vida, pero no se me pega la gana, aquí no hay ninguna doble moral, hay decisiones y punto”.

“No ‘anuncio’ mi cuerpo para ti, yo subo las fotos porque a mí me gusta y me encanta como me veo, no espero la aprobación ni tuya ni de miles de personas que ni siquiera conozco ni están en mi vida y no me interesan... es mi cuenta y nadie va a coartar mi libertad de hacerlo”, finalizó la excandidata veracruzana.