Presidenta de la Canainpesca es asesinada tras denunciar pesca ilegal en Baja California

La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola (Conainpesca) en Baja California, Minerva Pérez Castro, fue asesinada en Ensenada, a las afueras de su empresa ubicada en la delegación El Sauzal. La empresaria se encontraba a bordo de su vehículo cuando sujetos armados la interceptaron y le dispararon al menos siete veces.

Los responsables huyeron en un auto rojo rumbo a la carretera Ensenada-Tecate. Autoridades desplegaron un operativo para hallar a los agresores, estableciendo puntos de vigilancia en las entradas y salidas del puerto de Ensenada.

Minerva Pérez Castro

Especies más buscadas

Antes de su asesinato la tarde del lunes 8 de julio, en una conferencia de prensa, Minerva Pérez denunció que la pesca ilegal en Baja California ha incrementado en los últimos cuatro años.

“Siendo una cifra negra, no hay manera de cuantificarla. El efecto se ve a largo plazo, hasta ahorita no hay detenidos, pero hay denuncias, no sé cuántas, toda esa información la tiene la autoridad”, expresó.

Pérez Castro explicó que la pesca ilegal la realizan personas que no cuentan con permisos o que pescan fuera del polígono que les corresponde. También se realiza con artes de pesca ilegales, en épocas de veda y cuando se capturan especies de talla menor a la establecida por la ley. Mencionó que las especies más buscadas en la pesca fortuita son la langosta, la almeja generosa y el abulón.

Un bote de pescadores AP (Robert F. Bukaty/AP)

La representante de Conainpesca mencionó que, a pesar de que las autoridades federales de la Comisión Nacional de la Acuacultura y Pesca (Conapesca) están trabajando junto a la Marina para detectar la pesca ilegal, aún no es suficiente y es necesaria mayor vigilancia en las costas.

La Canainpesca lamentó el homicidio de su presidenta, a quien reconoció como “amiga y respetable empresaria”.

“Exigimos a las autoridades que se esclarezcan los hechos y se detenga la ola de violencia que estamos viviendo muchos de quienes nos dedicamos a la pesca y acuacultura”, expresó la Canainpesca en un comunicado.