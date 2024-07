Sujeto que recibió “puñoterapia” queda vinculado a proceso por abuso a joven en Iztapalapa

Alberto “N” quedó vinculado a proceso y en prisión preventiva, ya que está acusado de abuso sexual en contra de una mujer en calles de la alcaldía Iztapalapa, de este hecho destaca que conductores y vecinos que se dieron cuenta de la agresión detuvieron al presunto responsable, le dieron una golpiza y entregaron a las autoridades.

Las pruebas que aportó la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México consiguieron que el juez de control estableciera dichas medidas para ese sujeto que cuenta con historial delictivo, ya que en 2007 fue detenido por el mismo ilícito, además de contar con otra carpeta de investigación.

“En la audiencia de control de detención, el impartidor de justicia calificó de legal la misma; posteriormente el agente del Ministerio Público de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género formuló la imputación y solicitó la vinculación a proceso”.

Además de la vinculación a proceso y la prisión preventiva, el juez estableció dos meses para el cierre de la investigación complementaria por la agresión cometida en la colonia Los Ángeles Apanoaya, en el cruce de las avenidas Ermita y Periférico.

Axel, uno de los vecinos que auxilió a la víctima, narró que decidió intervenir porque al agresor se llevaba a la joven a una zona oscura debajo de un puente, su acción fue respaldada por vecinos y conductores que pasaron por el lugar quienes se sumaron a la defensa de la mujer.

Quería llegar a casa a descansar

La joven relató a N+ que iba camino a su casa después de su jornada de trabajo, hablaba por teléfono con su novio y se percató que había una persona en una motocicleta, esta situación no la alertó porque es común que en la zona haya trabajadores de una empresa y muchos de ellos usan esos vehículos.

Alberto “N” le dirigió la palabra, pero no le contestó. Pudo decirle a su novio que una persona la seguía y le mandó la ubicación, su pareja le dijo que la alcanzaría para descartar que pasara algo grave; sin embargo, no se dio cuenta en qué momento la rebasó.

“Escondí el celular, pasé frente a él y me sujeta muy fuerte del cuello, lo único que pude gritar fue ‘no me hagas nada’, intenté zafarme, me dijo que me callara, entré en shock, pasamos frente a su moto, forcejeamos, nos caímos, veo pasar a los autos y les grité que me ayudaran, pero no se detenía, solo pensé ‘ya no la libro’”.

La llevó debajo del puente, se sube sobre ella, con las rodillas le inmovilizó las manos, la ahorcó, pese al miedo pudo dar un grito más pese a que el agresor comenzó a tocarla, fue en ese momento cuando Axel confrontó a Alberto.

“Le agradezco mucho porque también se puso en riesgo, su mamá me retira del lugar y me dijo ‘ya estás a salvo’, estoy muy agradecida con él, con su mamá porque tiene un hijo que es héroe sin capa, a Dios que lo puso en mi camino y escuchó mi último grito”.