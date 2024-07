Madre buscadora denuncia: SEMEFO ocultó cuerpo de su hijo por ocho meses en Zacatecas

Virginia De La Cruz, madre buscadora de Zacatecas, irrumpió en el Congreso local para denunciar que el Servicio Médico Forense (SEMEFO) ocultó el cuerpo de su hijo, José Alejandro, por aproximadamente ocho meses. Durante ese tiempo, la mujer había solicitado información repetidamente, proporcionando muestras de ADN y datos personales en un intento desesperado por localizarlo.

“Me acaban de dar a mi hijo, y eso porque yo fui a buscarlo”: madre buscadora

En redes sociales se viralizó el video del momento en que Virginia De La Cruz irrumpe en el Congreso local para denunciar la negligencia de SEMEFO y la falta de atención de las autoridades. En particular, acusó al gobernador de Zacatecas, David Monreal, de “no hacer nada” para combatir la violencia en el estado y de no apoyar la búsqueda de personas desaparecidas.

“La pin... SEMEFO apenas me acaba de dar a mi hijo, oíganlo bien, y eso porque yo fui a buscar a mi criatura... duró ocho meses ahí en la SEMEFO. Iba, preguntaba y preguntaba por mi niño y nunca me daban razón de él, cuando mi hijo llegó el mismo mes que desapareció. Tenían ADN, tenían teléfono, tenían dirección y nunca me llamaron”, dijo Virginia De La Cruz tras denunciar a la dependencia y exigir justicia por la muerte de su hijo de 21 años, desaparecido desde noviembre de 2023.

En entrevista con la periodista Azucena Uresti, Virginia aseguró que el jueves 11 de julio acudió por la tarde a la SEMEFO de Zacatecas para preguntar si sabían algo de su hijo. Tras mostrar una foto, las autoridades le informaron que el cuerpo de José Alejandro estaba en la dependencia y presentaba huellas de violencia, incluyendo impactos de bala. Después de recibir la lamentable noticia, Virginia irrumpió en el Congreso zacatecano.

Fiscalía investiga muerte de José Alejandro

Virginia De La Cruz aseguró que le informaron que su hijo murió el 29 de noviembre de 2023 y que el 30 de noviembre fue ingresado a la SEMEFO, donde su cuerpo permaneció hasta el 10 de julio de 2024, ocho meses después de su asesinato en Zacatecas. La madre buscadora exige justicia, ya que asegura que “nadie se hace responsable”.

La situación ha generado indignación en redes sociales, donde el caso ha sido ampliamente compartido y comentado, mientras que la lucha de Virginia De La Cruz representa la voz de muchas madres y familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos en un país afectado por la violencia y la impunidad.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Zacatecas informó que ya abrió una carpeta de investigación para esclarecer el caso y dar con los responsables del asesinato de José Alejandro.