“Primero investiguen a Liriko Wan y Jacob Silva”: confiesa presunto feminicida de Paola Andrea

Paola Andrea Bañuelos fue víctima de feminicidio el pasado fin de semana y el presunto culpable, Sergio Daniel “N”, un conductor de la aplicación Didi, se entregó voluntariamente, pero antes señaló a dos individuos más que podrían estar involucrados en el caso.

Sergio Daniel, conductor de Didi, se entregó voluntariamente

Después de cuatro día, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California informó el hallazgo del cuerpo sin vida de Paola entre los escombros de la colonia Islas Agrarias. Según los últimos reportes de la necropsia, la joven falleció de una asfixia por estrangulamiento.

Sin embargo, el jueves pasado, Sergio Daniel “N”, el conductor involucrado en el momento de la desaparición de Paola, se entregó voluntariamente a las autoridades de Sonora. Antes de entregarse, el detenido publicó unos estados de WhatsApp con declaraciones sobre el caso. En el primero, señaló a dos hombres más supuestamente involucrados: “Yo doy la cara se los juro, pero primero investiguen a Liriko Wan y Jacob Silva”.

En su segundo estado de WhatsApp, Sergio comentó sobre su entrega voluntaria: “Quiero que detengan primero a esas dos personas porque si me entrego yo primero me van a matar para que no diga nada”

Lirico Wan y Jacob Silva se defienden en redes sociales

A través de historias en su Instagram personal, Jacob Silva comunicó su falta de participación en el caso: “Están haciendo un caos mediático, que yo no tengo nada que ver, porque eso pasó en Mexicalli (...) Yo soy de Tijuana, no soy de Mexicalli, entonces yo no tuve nada que ver”.

Por otro lado, el rapero Liriko Wan también se defendió a través de Facebook de las acusaciones realizadas por Sergio Daniel: “Yo no sé cómo hay gente que en temas muy delicados se agarren haciendo farándula y argüende, en serio que no los entiendo. Pero como les dije, yo no tengo nada que ver. Es una lástima lo de la muchacha”.