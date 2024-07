Alcaldía de Tlalpan se opone a consulta de Six Flags para talar 150 árboles y construir nueva atracción

Six Flags proyecta derribar más de 150 árboles para instalar un nuevo juego mecánicos (Foto: Cuartoscuro)

Six Flags México, uno de los principales parques de diversiones de la Ciudad de México, enfrenta una fuerte controversia tras su plan de talar más de 150 árboles para construir una nueva atracción: Roller Coaster tipo A”.

La alcaldía de Tlalpan ha rechazado la consulta que el parque realiza para autorizar dicho derribo, señalando que en ningún momento se acercó a la alcaldía para solicitar su opinión, a pesar de que el parque se ubica en su territorio, cerca del bosque.

La alcaldía se pronunció en contra de la consulta vecinal que la Secretaría de Medio Ambiente y Six Flags están llevando a cabo del 13 al 16 de julio. Argumentan que esta consulta es parcial y no informa adecuadamente a la comunidad, ni pregunta si los habitantes de Tlalpan están dispuestos a perder parte del bosque.

Impacto ecológico

En un comunicado, la alcaldía recordó que ha sido reconocida durante tres años con el título de “Ciudad Árbol” por su activismo en favor del cuidado y conservación de los árboles en la ciudad. Expresaron su preocupación por el impacto real que el proyecto podría tener en la recarga del acuífero y las afectaciones a la flora y fauna endémica de la zona.

Asimismo, condenaron que se priorice el interés económico sobre el bienestar de la comunidad y el patrimonio ambiental de la ciudad. Hicieron un llamado a la Secretaría de Medio Ambiente y a Six Flags para reconsiderar el proyecto y optar por una atracción que se ajuste a las condiciones ambientales del parque.

La alcaldía advirtió que la presión ambiental causada por el crecimiento urbano, la tala clandestina y el descuido del medio ambiente no puede continuar, reiterando su rechazo a una consulta que podría contribuir al deterioro de Tlalpan y de la ciudad en el mediano y largo plazo.

Roller Coaster Tipo A

Según Six Flags el proyecto proyecto “Roller Coaster Tipo A” argumenta que la nueva atracción traerá beneficios económicos y de entretenimiento a la ciudad.

El parque de juegos mecánicos tuvo que publicar a través de su sitio oficial todos los requerimientos que la construcción de su nuevo juego implicaría, en los que claramente señala que 1,160.13 metros cuadrados serán afectados de manera permanente, ya que “la ejecución de los trabajos contempla la intervención en un total de 171 árboles”, de los que 6 serán trasplantados, 14 serán podados parcialmente y 151 serán talados, lo cual tendrá un impacto significativo en el ecosistema local.

¿Que dice la Sedema?

La Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) ha informado que no ha autorizado ningún proyecto de tala de árboles en Six Flags México. Aunque el proyecto no se clasifica como una gran construcción, la dependencia estableció la realización de una Consulta Vecinal debido al impacto significativo en la arboleda. La encuesta tiene como objetivo asegurar la transparencia y obtener la opinión de la comunidad antes de tomar una decisión final. La evaluación del informe de impacto ambiental está suspendida hasta la conclusión de este proceso.