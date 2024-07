Interpol busca a Miguel Ángel Yunes Márquez tras orden de aprehensión

La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGV) emitió una orden de aprehensión contra Miguel Ángel Yunes Márquez, exalcalde de Boca del Río y miembro del PAN. Esta acción se deriva de una serie de investigaciones relacionadas con posibles irregularidades durante su gestión pública.

La Fiscalía señala al legislador electo por mentir a la autoridad, presentar documentación falsa y cometer fraude procesal en 2021, cuando Márquez buscó ser alcalde en Veracruz.

El juez Óscar Luis Lozada Hernández emitió la orden de captura contra el panista

El juez Óscar Luis Lozada Hernández emitió la orden de captura. La Fiscalía estatal solicitó a la Unidad de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol México activar una alerta migratoria para dar con Yunes Márquez.

Perseguido político

El panista ha asegurado que es un perseguido político por parte del Gobierno de Veracruz y afirmó que nunca se doblegaría ante las presuntas presiones en su contra.

“Después de acudir a la audiencia a la que fui convocado el día de hoy, me queda muy claro que no hay justicia posible en Veracruz, que los jueces locales están al servicio del poder, no de la justicia”, escribió en sus redes sociales el exalcalde del PAN.

Las investigaciones realizadas por la Fiscalía de Veracruz indican diversas irregularidades en el manejo de recursos públicos durante el periodo en que Miguel Ángel Yunes estuvo al frente de la administración municipal. Estas acusaciones han llevado a las autoridades a tomar acciones legales para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Ante esta situación, el PAN ha manifestado su apoyo a Yunes Márquez durante el proceso legal. Expresaron su confianza en que se respetarán los derechos del exalcalde y que se llevará a cabo un juicio justo.