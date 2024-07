“Una bala atravesó la parte superior de mi oreja derecha”: primeras declaraciones de Trump tras el atentado

Unas dos horas y media después de ser herido en lo que todo indica es un atentado político, Donald Trump entregó su primera versión de los hechos a través de su red social, Truth Social. El ex presidente está de buen ánimo, según diversas informaciones, y fuera de todo peligro.

En el texto de 139 palabras, le agradeció al Servicio Secreto y las fuerzas del orden por su respuesta y envió las condolencias a los familiares del espectador que falleció en el mitin.

“Supe inmediatamente que algo andaba mal”

Este fue el comunicado de Donald Trump:

“Quiero agradecer al Servicio Secreto de los Estados Unidos y a todas las fuerzas del orden por su rápida respuesta al tiroteo que acaba de tener lugar en Butler, Pensilvania. Lo más importante es que quiero expresar mi más sentido pésame a la familia de la persona que murió en el mitin, y también a la familia de otra persona que resultó gravemente herida. Es increíble que un acto así pueda ocurrir en nuestro País. Por el momento no se sabe nada sobre el tirador, que ya está muerto. Me dispararon con una bala que atravesó la parte superior de mi oreja derecha. Supe inmediatamente que algo andaba mal porque escuché un zumbido, disparos e inmediatamente sentí la bala atravesando la piel. Hubo mucho sangrado, entonces me di cuenta de lo que estaba pasando. ¡DIOS BENDIGA AMERICA!” .

Apoyo del presidente Biden a Trump

El Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, realizó un punto de prensa desde su estado de Delaware para condenar el atentado que sufrió Donald Trump en Pensilvania. .

“Me han informado sobre el tiroteo en el mitin de Donald Trump en Pensilvania. Estoy agradecido de saber que está a salvo y bien. Estoy orando por él y su familia y por todos los que estuvieron en la manifestación, mientras esperamos más información. Jill y yo estamos agradecidos al Servicio Secreto por ponerlo a salvo. No hay lugar para este tipo de violencia en Estados Unidos. Debemos unirnos como una nación para condenarlo”, expresó el presidente.