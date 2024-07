¿Las salsas ya no pican por la gentrificación? Esto dijo AMLO en la mañanera

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se refirió al fenómeno de la gentrificación de la Ciudad de México (CDMX), luego de que el New York Times expuso que la gentrificación o llegada de turistas extranjeros a las principales colonias de la capital, ha provocado que las salsas ya no piquen.

“Y ahora están creo que los del NYT sacaron un reportaje, donde supuestamente, y es mentira, también en eso mienten, de que tratamos mal a los estadounidenses en la CDMX”, dijo AMLO.

Aunque algunos encargados y propietarios de los establecimientos, como taquerías y restaurantes de comida mexicana, admitieron que han suavizado las salsas, AMLO aseguró que es falso, pues en su propia experiencia le advierten sobre el picor de estas.

“Llegan a decir de que les echamos la culpa de que ya la salsa no pica, que ya por culpa de ellos ya no comemos chile, ya no tiene picante la salsa porque a ellos no les agrada y en los restaurantes ya la salsa no pica y eso es culpa de los estadounidense o de los que vienen a vivir a la CDMX”.

La salsa sí pica, dice AMLO

En ese sentido, rechazó que los mexicanos, sobre todo los habitantes de la Ciudad de México (CDMX), estén culpando a los estadounidenses y turistas de otros países de que los restaurantes y taquerías rebajen el grado de picor de las salsas.

“Quién sabe a donde van porque yo cuando he tenido la oportunidad de ir a un restaurante ahí están los molcajetes con la salsa picante y hasta avisan los meseros ‘tenga cuidado porque esta es muy picante’”, expresó AMLO en su conferencia mañanera.