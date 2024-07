El fin de las ollas y jarritos de barro; ONG insta a México a erradicar uso de plomo en alfarería y pinturas

La organización no gubernamental Casa CEM lanzó una petición al Gobierno de México para que prohíba la producción, importación y exportación de cromatos de plomo, un compuesto químico altamente tóxico.

Durante una conferencia de prensa virtual celebrada el miércoles, la directora del colectivo con sede en Guadalajara, Jalisco, Sofía Chávez, subrayó la existencia de alternativas “libres de plomo” para sectores que tradicionalmente han dependido de este material, como la alfarería, la producción de pinturas y plásticos.

De acuerdo con Chávez, México debe prohibir la producción, importación y exportación de cromatos y restringir la venta de óxidos de plomo, pese a que este último material es fundamental para la fabricación de baterías de plomo ácido, presentes en automóviles.

Esta demanda está contenida en el informe ‘Toxicidad Mexicana’, el cual destaca que “el envenenamiento por plomo ha sido identificado como un problema omnipresente en México”.

En ese sentido, la prohibición de la gasolina con plomo en 1997 logró una “disminución en las concentraciones de plomo en el aire”; sin embargo, las Encuestas Nacionales de Salud y Nutrición (Ensanut) de 2018 y 2019, que analizaron la concentración de plomo en sangre (PbS) en niños de entre uno y cuatro años, presentaron resultados alarmantes, pues se estimó que el 17.4% de la población infantil en México en el rango de edad mencionado presenta intoxicación por plomo, lo que equivale a 1.4 millones de niños y niñas.

Adiós a los utensilios de barro

En lo que respecta a la alfarería, Casa CEM visitó 48 talleres y encontró que sólo el 14% había abandonado el uso de plomo. “También encontramos que los alfareros no querían decir el origen de sus suministros y que estos no estaban etiquetados”, un hecho “muy grave” porque no informa a los productores sobre la toxicidad de los materiales.

En México, el cromato de plomo, un pigmento común en la industria de pinturas y plásticos, sigue en uso a pesar de que en la Unión Europea (UE) está prohibido desde principios de los 2000 debido a su alta toxicidad.