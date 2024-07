Mahra Sheikha, hija del gobernante de Dubai, declara su divorcio por redes sociales

La hija de vicepresidente y primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos y gobernante de Dubai, Mahra Sheikha, anunció con una publicación en su Instagram su divorcio del jeque Mana Al Maktoum. La influencer conocida por sus vestimentas típicas fue contundente al anunciar su divorcio.

“Cuídate, tu exesposa”, duro mensaje de Mahra Sheikha

Mahra Sheikha es una de las 30 hijas del emir de Dubai, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, y una de las figuras públicas más populares en los Emiratos Árabes Unidos. Sheikha anunció su separación de una manera polémica: a través de una publicación en Instagram. Los usuarios primero pensaron que el mensaje era resultado de un hackeo. La publicación alarmó a todos los internautas y conocidos de la pareja, además de incluir la supuesta razón del final del matrimonio:

“Querido esposo, como estás ocupado con otras compañías, por la presente declaro nuestro divorcio. Me divorcio de ti, me divorcio de ti y me divorcio de ti. Cuídate, tu exesposa”, fue el mensaje publicado por Mahra Sheikha.

La publicación cuenta actualmente con más de 200 mil “me gusta” y más de 27 mil comentarios, donde los usuarios apoyan la decisión y validan el empoderamiento de la princesa.

El matrimonio tuvo una duración de un año y medio, y en las mismas redes sociales publicaron en el mes de julio del 2023 las fotos de la boda. El evento se había realizado en el Dubai World Trade Center, un espacio lujoso y privado para la boda. Además, en mayo de este año publicaron una foto de su hijo recién nacido.

El jeque Mana Al Maktoum es un empresario conocido por sus múltiples negocios con Dubaui Tech, GCI Real Estate Development Company y MM Group of Companies. Además, es conocido por sus lujosos viajes y sus amistades con celebridades y deportistas, como Novak Djokovic.