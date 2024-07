Salvador Cacho consigue revocar sentencia que dejó libre a su agresor sexual

Salvador Cacho, víctima de abuso sexual infantil, celebró que la magistrada Leticia Rocha del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México revocó la sentencia que el juez de control Júpiter López Ruiz dictó a favor de Felipe “N” y con lo que había conseguido su libertad; sin embargo, dicho acusado será de nuevo detenido para que enfrente el proceso legal correspondiente.

Cacho relató que pese a la libertad de su agresor, quien es primo hermano de su mamá, su equipo interpuso una apelación, para esto se establecieron dos fechas de audiencia, la primera fue el 12 de junio, pero el acusado no acudió porque se fue de vacaciones a Madrid; la segunda, el 2 de julio, a la que tampoco asistió porque alegó que tenía miedo por la exposición mediática del caso.

“¿Miedo? Lo invito a ponerse en mis zapatos un día de niño o adolescente después de lo que me hacía, eso sí es miedo y terror. Lo que tienes es que eres un cobarde con pretextos estúpidos para no enfrentar a la justicia, al no presentarte a la audiencia y cumplir por los agravios cometidos”.

En su relató agradeció a la magistrada por ser de mente amplia y visión garantista, ya que desestimó los pretextos de Felipe, entre ellos una carta que le escribió su padre Felipe Rivapalacio Guerrero, para que las leyera y justificara su ausencia de las audiencias.

Finalmente, se presentó de manera virtual a la audiencia realizada el 11 de julio, lo hizo así “porque es un cobarde, pederasta es tu nombre y cobarde tu apellido”; al concluir, la juez notificó que su resolución la daría por escrito, aunque fueron tres días de suspenso, terminó por fallar a favor de Salvador Cacho.

“Se hizo justicia, la magistrada revoco la sentencia del juez, giró orden de reaprehensión contra Felipe; más importante, dejó por escrito que no están prescritos los delitos por lo que lo acuso y debe permanecer en presión preventiva”.